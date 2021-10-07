Гороскоп на 7 октября: Весам стоит заняться спортом, а Водолеи могут поэкспериментировать с имиджем

Астрологический прогноз на четверг, 7 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Неплохой день с точки зрения работы и делового общения. Кроме того, он отлично подходит для решения финансовых проблем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Очень удачен день для покупок и заключения сделок, долгосрочных контрактов. Можно восстановить отношения с давними деловыми партнерами

Рак (22 июня — 22 июля)

Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников.

Лев (23 июля — 23 августа)

Прекрасное время для общения с членами семьи, чьи внимание и забота сегодня будут вам весьма приятны. Вероятно решение финансовых проблем.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать. Приложите все усилия к тому, чтобы скорость не слишком сильно повлияла на качество.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день хорошо подходит для поездок, путешествий, совершать которые вы будете с близкими людьми. Пойдет на пользу активный отдых, занятия спортом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны — вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не исключены проблемы в семье; наберитесь терпения и займитесь их решением.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно кому-то даже придется отказать, в противном случае вы и вовсе выбьетесь из сил.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День подходит для экспериментов с имиджем, обновления гардероба.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Удачный день для развития важных проектов, наиболее значительные успехи будут достигнуты благодаря своевременному проявлению инициативы, настойчивости и целеустремленности.