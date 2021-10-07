Гороскоп на 7 октября: Весам стоит заняться спортом, а Водолеи могут поэкспериментировать с имиджем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 26
Астрологический прогноз на четверг, 7 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Неплохой день с точки зрения работы и делового общения. Кроме того, он отлично подходит для решения финансовых проблем.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Очень удачен день для покупок и заключения сделок, долгосрочных контрактов. Можно восстановить отношения с давними деловыми партнерами
Рак (22 июня — 22 июля)
Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников.
Лев (23 июля — 23 августа)
Прекрасное время для общения с членами семьи, чьи внимание и забота сегодня будут вам весьма приятны. Вероятно решение финансовых проблем.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Время поджимает, так что следует собраться с духом и начать быстро работать. Приложите все усилия к тому, чтобы скорость не слишком сильно повлияла на качество.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Этот день хорошо подходит для поездок, путешествий, совершать которые вы будете с близкими людьми. Пойдет на пользу активный отдых, занятия спортом.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны — вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не исключены проблемы в семье; наберитесь терпения и займитесь их решением.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вы не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно кому-то даже придется отказать, в противном случае вы и вовсе выбьетесь из сил.
Водолей (20 января — 19 февраля)
День подходит для экспериментов с имиджем, обновления гардероба.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Удачный день для развития важных проектов, наиболее значительные успехи будут достигнуты благодаря своевременному проявлению инициативы, настойчивости и целеустремленности.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-