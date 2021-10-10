Гороскоп на 10 жовтня: Овнам не варто приймати все близько до серця, а Тельцям — накопичувати образи і негатив
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Астрологічний прогноз на неділю, 10 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні хтось стривожить стару рану або зачепить недобрим словом. Експерти рекомендують не приймати те, що відбувається занадто близько до серця.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Постарайтеся сьогодні забути про погане і навчитися прощати навколишніх. Не варто накопичувати в собі образи і негатив, інакше це негативно відібʼється на вашому здоров’ї.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Експерти рекомендують не здаватися завчасно. Сприймайте перепони як можливість стати сильнішими.
Рак (22 червня — 22 липня)
Цієї неділі активізуються пліткарі і лицеміри. Бійтеся спілкування з такими людьми. Від них завжди одні проблеми і поганий настрій.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сприятливий час для любовної сфери. На діловому терені удача теж буде на вашому боці.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Ідеальний день для старанної роботи. Не варто відкладати справи в довгий ящик.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Проведіть цей день з близькими людьми. Гарний час для спільної поїздки з коханою людиною.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Експерти рекомендують приділити час відносинам. Те, як пройде цей день в любовній сфері, охарактеризує найближчий тиждень.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Експерти не виключають того, що сьогодні доведеться звертатися за допомогою і психологічною підтримкою.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні буде можливість досягти успіху у всіх сферах життя, тому не забувайте про силу волі. Не здавайтеся, навіть якщо захочеться все кинути.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні можна запросити додому гостей або вибратися куди-небудь з друзями, другою половинкою. В оселі варто позбутися від мотлоху.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Хтьсь сьогодні може відчути себе дуже самотнім. Виправити ситуацію допоможе позитивне мислення.
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