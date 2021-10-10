Гороскоп на 10 октября: Овнам не стоит принимать все близко к сердцу, а Тельцам - копить обиды и негатив

Астрологический прогноз на воскресенье, 10 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня кто-то встревожит старую рану или заденет недобрым словом. Эксперты рекомендуют не принимать происходящее слишком близко к сердцу.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Постарайтесь сегодня забыть о плохом и научитесь прощать окружающих. Не стоит копить в себе обиды и негатив, иначе это негативно отразится на вашем здоровье.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эксперты рекомендуют не сдаваться раньше времени. Воспринимайте преграды как возможность стать сильнее.

Рак (22 июня — 22 июля)

В это воскресенье активизируются сплетники и лицемеры. Опасайтесь общения с такими людьми. От них всегда одни проблемы и плохое настроение.

Лев (23 июля — 23 августа)

Благоприятное время для любовной сферы. На деловом поприще удача тоже будет на вашей стороне.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Идеальный день для усердной работы. Не стоит откладывать дела в долгий ящик.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Проведите этот день с близкими людьми. Хорошее время для совместной поездки с любимым человеком.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Эксперты рекомендуют уделить время отношениям. То, как пройдет этот день в амурной сфере, охарактеризует ближайшую неделю.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эксперты не исключают того, что сегодня придется обращаться за помощью и психологической поддержкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня будет возможность преуспеть во всех сферах жизни, поэтому не забывайте о силе воли. Не сдавайтесь, даже если захочется все бросить.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня можно пригласить домой гостей либо выбраться куда-нибудь с друзьями, второй половинкой. Дома стоит избавиться от хлама.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Кто-то сегодня может почувствовать себя очень одиноким. Выправить ситуацию поможет позитивное мышление.