Гороскоп на 10 октября: Овнам не стоит принимать все близко к сердцу, а Тельцам - копить обиды и негатив
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Астрологический прогноз на воскресенье, 10 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня кто-то встревожит старую рану или заденет недобрым словом. Эксперты рекомендуют не принимать происходящее слишком близко к сердцу.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Постарайтесь сегодня забыть о плохом и научитесь прощать окружающих. Не стоит копить в себе обиды и негатив, иначе это негативно отразится на вашем здоровье.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Эксперты рекомендуют не сдаваться раньше времени. Воспринимайте преграды как возможность стать сильнее.
Рак (22 июня — 22 июля)
В это воскресенье активизируются сплетники и лицемеры. Опасайтесь общения с такими людьми. От них всегда одни проблемы и плохое настроение.
Лев (23 июля — 23 августа)
Благоприятное время для любовной сферы. На деловом поприще удача тоже будет на вашей стороне.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Идеальный день для усердной работы. Не стоит откладывать дела в долгий ящик.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Проведите этот день с близкими людьми. Хорошее время для совместной поездки с любимым человеком.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Эксперты рекомендуют уделить время отношениям. То, как пройдет этот день в амурной сфере, охарактеризует ближайшую неделю.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Эксперты не исключают того, что сегодня придется обращаться за помощью и психологической поддержкой.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня будет возможность преуспеть во всех сферах жизни, поэтому не забывайте о силе воли. Не сдавайтесь, даже если захочется все бросить.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня можно пригласить домой гостей либо выбраться куда-нибудь с друзьями, второй половинкой. Дома стоит избавиться от хлама.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Кто-то сегодня может почувствовать себя очень одиноким. Выправить ситуацию поможет позитивное мышление.
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