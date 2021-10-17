Гороскоп на тиждень: Ракам належить бути більш завбачливими, а Діви матимуть успіх у бізнесі
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Астрологічний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 18 по 24 жовтня 2021 року
Слідуючи рекомендаціям астрологів можна уникнути різних негараздів і проблем. Цей гороскоп розповість про всі складнощі і можливості цього тижня.
Овен
Знизити ймовірність появи нових проблем в житті Овнам допоможе вміння тримати язик за зубами. Краще нікому не розповідати про свої досягнення, тримаючи їх в секреті.
Телець
Невдачі і проблеми повинні залишитися в минулому. Думки про них будуть виконувати лише роль якоря. Не потрібно боятися знайомитися з новими людьми — серед них може виявитися майбутня друга половинка.
Близнюки
Експерти рекомендують Близнюкам позбутися непотрібних контактів. В повний місяць 20 жовтня людям цього знаку варто бути обережнішими.
Рак
Не варто бігти попереду паровоза. Постарайтеся бути трохи більш завбачливими і обережнішими. Зайва наполегливість може відлякати представників протилежної статі.
Лев
На цьому тижні буде корисно відправлятися в далеку дорогу, займатися отриманням нових знань. В якості відпочинку відмінним варіантом стане шопінг.
Діва
Діви на цьому тижні можуть досягти успіху в сфері бізнесу і в роботі. Можна буде шукати нові джерела доходу, нову роботу, відправлятися у відрядження. Любовна сфера стане другорядною.
Терези
Експерти радять представникам даного знаку Зодіака якомога простіше ставитися до проблем і негараздів. Найбільше значення на цьому тижні грають не події, а то, як Терези будуть до них ставитися.
Скорпіон
Скорпіонам знадобитися вміння швидко заспокоюватися в критичних ситуаціях. При будь-якій непередбачуваній ситуації необхідно продовжувати слідувати звичним розкладом. Сприятливий час для любовних справ.
Стрілець
Нічні світила і планети рекомендують сфокусуватися на своєму здоров’ї. На цьому тижні постарайтеся знаходити баланс між роботою і відпочинком. Надмірності ні до чого доброго не приведуть.
Козеріг
Експерти не рекомендують відповідати агресією на агресію. До добра це точно не доведе. Слідуйте своїм життєвим принципам в будь-якій ситуації.
Водолій
Гарний час для постановки і досягнення нових цілей. У цьому Водоліям допоможе впевненість в собі, допомога близьких. Будь-яка брехня з вашого боку на цьому тижні може привести до величезних проблем.
Риби
Підняти собі настрій на цьому тижні Риби зможуть завдяки спілкуванню з друзями. На вихідних можна сміливо займатися шопінгом, відвідувати нові місця.
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