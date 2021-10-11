Прорив у справах і складнощі з поїздками: астролог розповіла, що чекає на нас у жовтні

У цьому місяці на нас чекає закінчення ретроградного руху Меркурія.

Друга декада жовтня, ознаменується закінченням ретроградності Меркурія — з 19 жовтня в директному русі, а отже, справи підуть швидше. Однак, Сатурн в фазі стаціонарності до 15 жовтня, але в цей же день, Юпітер зупиниться до 22 жовтня.

Продовжують дивувати весь світ гучні події на державному рівні — відставки, викриття, скандали. Можуть бути введені різні обмежувальні правила, економічні санкції окремими державами або міжнародними організаціями щодо відомих фізичних та юридичних осіб, організацій, або держав. Люди, що мають владу, мають керівні посади, найсильніше відчують енергії стаціонарних Сатурна і Юпітера.

Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

У цей період краще відмовитися від поїздок, тому що можливі проблеми з документами, масові переноси авіарейсів, поломки транспорту, політичні конфлікти. Повільно розвиваються справи, пов’язані із зарубіжними поїздками, навчанням, авторитетом, популярністю, світоглядом.

13 жовтня Венера в гармонійному аспекті зі стаціонарним Сатурном — день сприятливий, бажання і почуття підпорядковуються розуму. Активізується ділове партнерство, зміцнюються зв’язки. Сприятлива громадська або політична активність.

15 жовтня Сонце в гармонійному аспекті зі стаціонарним Юпітером — всі справи, що стосуються любові і шлюбу, стануть більш тісними і стабільними. Активізується творча сила, ті, хто наполегливо працював, досягне визнання і отримає заохочення. Сфера впливу повільно, але впевнено розширюється, професійний або ділової підйом станеться набагато легше, ніж в першій половині жовтня.

17 жовтня Венера в гармонійному аспекті з ретро Меркурієм, а Сонце в напрузі з Плутоном. Енергії дня різноманітні, особисті питання благополучно вирішуються, але на зовнішньому рівні виникають перешкоди і труднощі. Бажано уникати знаходження в натовпі і участі в масових заходах.

19 жовтня Марс і Юпітер в гармонійному аспекті — день прориву у багатьох справах, розширення і виходу на новий рівень. Гарний час для проведення зустрічей, запуску реклами, виступів, читання лекцій. Будь-які контакти з представниками закону завершаться вдало, а також будуть сприятливими будь-які переговори з владою. Починається час прогресу в особистому житті і професійних справах, а також сприятливий період для грошових оборотів, продажу та покупок, фінансових угод і грошових інвестицій.

20 жовтня повня в Овні о 17:57 за київським часом. З 20 жовтня і до кінця місяця проявляється напружений аспект Марс — Плутон. У цей час будуть активізовані самі напружені ситуації, реалізовуватися складні сценарії. Цей період пройде під знаком змін у відносинах, в партнерстві — все старе і безперспективна залишиться в минулому.

Не можна сказати, що період від повного місяця до кінця місяця буде мати негативний відтінок у всьому — в порівнянні з попереднім періодом, буде набагато легше. Однак, збільшується ймовірність травм на виробництві, при роботі з технікою, також можливі матеріальні втрати і збитки через власні помилки і поспішних дій. Але для людей активних, думаючих, готових працювати і робити реальні дії, період виявиться продуктивним.

Раніше "Телеграф" називав трійку знаків Зодіаку, на яких у жовтні чекають невдачі.