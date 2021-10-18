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Гороскоп на 18 жовтня: Терезам потрібно обходити стороною незнайомців, а Рибам не варто стримувати фантазію

Автор
Анна Барабан
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Гороскоп на 18 жовтня
Гороскоп на 18 жовтня

Астрологічний прогноз на понеділок, 18 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У цей день ви можете проявити себе з несподіваного боку. Зірки говорять, для цього ви повинні бути відкриті для нових пропозицій від вашого найближчого оточення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

18 жовтня вам знадобиться допомога колег або партнерів Зірки говорять, якщо ви вирішите діяти самостійно, результат виявиться не таким ефектним.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

18 жовтня вам потрібно буде включити інтуїцію. Зірки говорять, без неї ви будете тикати навмання і, швидше за все, так і не намацаєте вірний варіант.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього понеділка вам потрібно звернути особливу увагу на те, що обговорюють і як себе ведуть оточуючі. Вони можуть наштовхнути вас на якесь відкриття, говорять зірки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У цей день не зайвим буде перевірити ще раз результат, отриманий раніше. Зірки говорять, 18 жовтня ви зможете знайти у себе якусь помилку. Головне — вчасно все виправити.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

18 жовтня вам потрібно використовувати будь-яку можливість для досягнення мети. Зірки говорять, ви вже близько. Залишилося зробити останній ривок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

18 жовтня вам потрібно обходити стороною незнайомців. Зірки попереджають: в цей понеділок є ймовірність зіткнутися з обманом.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Менше одкровень, закликають зірки. У цей день поруч з вами може виявитися пліткар або зрадник. Словом, ви самі собі можете нашкодити 18 жовтня.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

18 жовтня вам доведеться докласти трохи більше зусиль, ніж зазвичай, якщо хочете, щоб результат перевершив очікування. В цілому це буде досить продуктивний день.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам доведеться взяти відповідальність на себе в цей день. За що або за кого, зірки не уточнюють. Але закликають вас бути коректним і акуратним у висловлюваннях.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

18 жовтня вам потрібно буде поглянути на ситуацію очима ваших опонентів. Можливо, ви зможете їх зрозуміти і навіть знайдете вихід, який влаштує всіх.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У цей день зірки закликають вас діяти сміливо і оригінально. Чи не стримуйте фантазію — вона буде вашим кращим другом 18 жовтня.

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