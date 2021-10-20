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Гороскоп на 20 жовтня: Левам потрібно бути зосередженішими, а Стрільців чекають романтичні сюрпризи

Автор
Анна Барабан
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Гороскоп на 20 жовтня
Гороскоп на 20 жовтня

Астрологічний прогноз на середу, 20 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У цей день зірки закликають вас тримати себе в руках. Не варто приймати необдуманих рішень, краще зайвий раз звернутися за допомогою до фахівця.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні хороший день для проведення переговорів і укладення угод. А ввечері краще зайнятися домашніми справами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні не будуйте серйозних планів і займайтеся справами, які вам дійсно цікаві.

Рак (22 червня — 22 липня)

Готуйтеся почути трохи критики в свою адресу сьогодні. Однак не поспішайте ображатися. У цих зауваженнях буде багато корисного.

Лев (23 липня — 23 серпня)

20 жовтня вам слід бути максимально зосередженим. Виконуйте конкретну задачу і не відволікайтесь на дріб’язкові проблеми або чиїсь прохання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Проведіть вечір 20 жовтня зі своїми друзями. А також приділіть час своєї другої половинки: вашого обранця можливо потрібна буде ваша допомога.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У вас з’явиться можливість поліпшити ситуацію у фінансовій сфері.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Це буде непростий день. Все, що ви можете зробити — це набратися терпіння і сил і просто пережити цей день.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цей день подарує Вам масу сюрпризів, в тому числі і романтичних. Готуйтеся приймати компліменти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки вас розуміють і радять провести цей день наодинці з собою.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У цей день ви всюди успіху, запевняють зірки. Головне — гарненько засукати рукава. У вас з’явиться непогана можливість піднятися по кар’єрних сходах.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні краще триматися якомога далі від легковажних знайомих, і віддати перевагу спілкуванню з перевіреними друзями.

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