Гороскоп на 22 жовтня: Левам варто остерігатися службових романів, а Терезам не варто давати порожніх обіцянок
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Астрологічний прогноз на п’ятницю, 22 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Бійтеся маніпуляторів і токсичних особистостей. На роботі намагайтеся діяти самостійно, без допомоги з боку.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні потрібно боротися з ревнощами. Це почуття завжди призводить тільки до негативних наслідків. Сприятливий час для навчання.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Не шукайте сенс у всьому. Хороший день для роботи, покупок, знайомств, поїздок.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не обходьте стороною прохання про допомогу своїх близьких. Цієї п’ятниці вдалими стануть будь-які ініціативи і починання.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Намагайтеся розмежовувати роботу і особисте життя. Службові романи точно не підуть на користь. Не варто сьогодні розповідати іншим про свої плани.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні зірки і планети активізують приховані резерви життєвої енергії. Не чекайте біля моря погоди — дійте.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Експерти не рекомендують давати нікому порожніх обіцянок. Це може очорнити вашу репутацію.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Хороший день для помірних вправ, прогулянок на свіжому повітрі. Експерти рекомендують не сваритися навіть з тими людьми, які вам не подобаються.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не намагайтеся сьогодні довести оточуючим, що ви в чомусь краще них. Будь-яка конкуренція призведе тільки до сварок і конфліктів.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Невдалий день для активних дій в любовних справах. Сьогодні не варто ризикувати, радять астрологи.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні доведеться коригувати давно злагоджений режим роботи. Якщо хочете досягти чогось більшого, у вас всі козирі на руках.
Риби (20 лютого — 20 березня)
У багатьох сферах відкриються нові двері, надійдуть цікаві пропозиції. Багато чого буде залежати від психічного стану.
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