Гороскоп на 22 жовтня: Левам варто остерігатися службових романів, а Терезам не варто давати порожніх обіцянок

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 22 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Бійтеся маніпуляторів і токсичних особистостей. На роботі намагайтеся діяти самостійно, без допомоги з боку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні потрібно боротися з ревнощами. Це почуття завжди призводить тільки до негативних наслідків. Сприятливий час для навчання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не шукайте сенс у всьому. Хороший день для роботи, покупок, знайомств, поїздок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не обходьте стороною прохання про допомогу своїх близьких. Цієї п’ятниці вдалими стануть будь-які ініціативи і починання.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Намагайтеся розмежовувати роботу і особисте життя. Службові романи точно не підуть на користь. Не варто сьогодні розповідати іншим про свої плани.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні зірки і планети активізують приховані резерви життєвої енергії. Не чекайте біля моря погоди — дійте.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Експерти не рекомендують давати нікому порожніх обіцянок. Це може очорнити вашу репутацію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Хороший день для помірних вправ, прогулянок на свіжому повітрі. Експерти рекомендують не сваритися навіть з тими людьми, які вам не подобаються.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не намагайтеся сьогодні довести оточуючим, що ви в чомусь краще них. Будь-яка конкуренція призведе тільки до сварок і конфліктів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Невдалий день для активних дій в любовних справах. Сьогодні не варто ризикувати, радять астрологи.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні доведеться коригувати давно злагоджений режим роботи. Якщо хочете досягти чогось більшого, у вас всі козирі на руках.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У багатьох сферах відкриються нові двері, надійдуть цікаві пропозиції. Багато чого буде залежати від психічного стану.