Рус

Гороскоп на 22 жовтня: Левам варто остерігатися службових романів, а Терезам не варто давати порожніх обіцянок

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Гороскоп на 22 жовтня 2021 рік
Гороскоп на 22 жовтня 2021 рік

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 22 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Бійтеся маніпуляторів і токсичних особистостей. На роботі намагайтеся діяти самостійно, без допомоги з боку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні потрібно боротися з ревнощами. Це почуття завжди призводить тільки до негативних наслідків. Сприятливий час для навчання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не шукайте сенс у всьому. Хороший день для роботи, покупок, знайомств, поїздок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не обходьте стороною прохання про допомогу своїх близьких. Цієї п’ятниці вдалими стануть будь-які ініціативи і починання.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Намагайтеся розмежовувати роботу і особисте життя. Службові романи точно не підуть на користь. Не варто сьогодні розповідати іншим про свої плани.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні зірки і планети активізують приховані резерви життєвої енергії. Не чекайте біля моря погоди — дійте.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Експерти не рекомендують давати нікому порожніх обіцянок. Це може очорнити вашу репутацію.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Хороший день для помірних вправ, прогулянок на свіжому повітрі. Експерти рекомендують не сваритися навіть з тими людьми, які вам не подобаються.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не намагайтеся сьогодні довести оточуючим, що ви в чомусь краще них. Будь-яка конкуренція призведе тільки до сварок і конфліктів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Невдалий день для активних дій в любовних справах. Сьогодні не варто ризикувати, радять астрологи.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні доведеться коригувати давно злагоджений режим роботи. Якщо хочете досягти чогось більшого, у вас всі козирі на руках.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У багатьох сферах відкриються нові двері, надійдуть цікаві пропозиції. Багато чого буде залежати від психічного стану.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Алек Болдуін
Новини США
Трагедія в Голлівуді: актор Алек Болдуін влаштував смертельну стрілянину на зйомках
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Алек Болдуін
Трагедія в Голлівуді: актор Алек Болдуін влаштував смертельну стрілянину на зйомках
Дата публікації
Категорія
Міс Україна — Олександра Яремчук
Звання "Міс Україна 2021" отримала Олександра Яремчук: що відомо про найкрасивішу українку (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Мер Києва Віталій Кличко
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Категорія
Щепитися від коронавірусу потрібно, в першу чергу, людям з хронічними хворобами. Чутки про зворотнє — міф
Як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися: відповідь МОЗ