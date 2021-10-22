Гороскоп на 22 октября: Львам стоит остерегаться служебных романов, а Весам нельзя давать пустых обещаний

Астрологический прогноз на пятницу, 22 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Опасайтесь манипуляторов и токсичных личностей. На работе старайтесь действовать самостоятельно, без помощи со стороны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня нужно бороться с ревностью. Это чувство всегда приводит только к негативным последствиям. Благоприятное время для обучения.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не ищите смысл во всем. Хороший день для работы, покупок, знакомств, поездок.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не обходите стороной просьбы о помощи своих близких. В эту пятницу удачными станут любые инициативы и начинания.

Лев (23 июля — 23 августа)

Старайтесь разграничивать работу и личную жизнь. Служебные романы точно не пойдут на пользу. Не стоит сегодня рассказывать другим о своих планах.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня звезды и планеты активизируют скрытые резервы жизненной энергии. Не ждите у моря погоды — действуйте.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Эксперты не рекомендуют давать никому пустых обещаний. Это может очернить вашу репутацию.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для умеренных упражнений, прогулок на свежем воздухе. Эксперты рекомендуют не ссориться даже с теми людьми, которые вам не нравятся.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не пытайтесь сегодня доказать окружающим, что вы чем-то лучше них. Любая конкуренция приведет только к ссорам и конфликтам.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неудачный день для активных действий в любовных делах. Сегодня не стоит рисковать, советуют астрологи.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня придется корректировать давно слаженный режим работы. Если хотите достичь чего-то большего, у вас все козыри на руках.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Во многих сферах откроются новые двери, поступят интересные предложения. Многое будет зависеть от психического состояния.