Гороскоп на 22 октября: Львам стоит остерегаться служебных романов, а Весам нельзя давать пустых обещаний
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Астрологический прогноз на пятницу, 22 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Опасайтесь манипуляторов и токсичных личностей. На работе старайтесь действовать самостоятельно, без помощи со стороны.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня нужно бороться с ревностью. Это чувство всегда приводит только к негативным последствиям. Благоприятное время для обучения.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Не ищите смысл во всем. Хороший день для работы, покупок, знакомств, поездок.
Рак (22 июня — 22 июля)
Не обходите стороной просьбы о помощи своих близких. В эту пятницу удачными станут любые инициативы и начинания.
Лев (23 июля — 23 августа)
Старайтесь разграничивать работу и личную жизнь. Служебные романы точно не пойдут на пользу. Не стоит сегодня рассказывать другим о своих планах.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня звезды и планеты активизируют скрытые резервы жизненной энергии. Не ждите у моря погоды — действуйте.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Эксперты не рекомендуют давать никому пустых обещаний. Это может очернить вашу репутацию.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хороший день для умеренных упражнений, прогулок на свежем воздухе. Эксперты рекомендуют не ссориться даже с теми людьми, которые вам не нравятся.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не пытайтесь сегодня доказать окружающим, что вы чем-то лучше них. Любая конкуренция приведет только к ссорам и конфликтам.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Неудачный день для активных действий в любовных делах. Сегодня не стоит рисковать, советуют астрологи.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня придется корректировать давно слаженный режим работы. Если хотите достичь чего-то большего, у вас все козыри на руках.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Во многих сферах откроются новые двери, поступят интересные предложения. Многое будет зависеть от психического состояния.
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