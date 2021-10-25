Гороскоп на 25 жовтня: Терезам буде потрібна підтримка, а у Риб ідеальний час для шопінгу
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Астрологічний прогноз на цей понеділок
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Експерти радять не звертати уваги на чутки, плітки і непідтверджені факти. Також в цей понеділок не можна проявляти байдужості до оточуючих. Не відмовляйте їм в допомозі чи підтримці.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні нічні світила допоможуть Тельцям розкрити в собі нові можливості і таланти. Це день великої удачі і яскравих емоцій.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Експерти радять вирішувати нагальні проблеми без зайвої агресії і образ. Потрібно шукати компроміси, щоб не ускладнювати собі життя. Це стосується всіх сфер життя.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні роботі варто присвятити більше часу. Астрологи не радять тішити себе ілюзіями, а реально дивитися на речі.
Лев (23 липня — 23 серпня)
У цей день сфокусуйтеся на собі і своїх проблемах. Не варто нікого критикувати.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Експерти не рекомендують концентруватися на неприємних моментах, інакше можна втратити впевненості в собі і підтримку близьких.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Експерти радять позбутися від минулих образ, безглуздих думок. Якщо буде потрібна підтримка, зверніться тільки до найнадійніших людей з вашого оточення.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Постарайтеся в цей понеділок ні з ким не посваритися, інакше це дуже негативно позначиться на біополі. Присвятіть день домашнім справам, прибиранню.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні є сенс звернутися до духовних практик. Медитація допоможе прийняти правильне рішення проблеми, яка турбувала останнім часом.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сприятливий день для фінансових операцій, дорогих покупок. Слідкуйте за своїми словами, інакше є ймовірність бовкнути зайве і зіпсувати відносини з хорошим другом.
Водолій (2 0 січня — 19 лютого)
Сьогодні ідеальний день для підбиття підсумків і постановки нових завдань. Гарну службу послужать поради близьких людей.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День добре підходить для шопінгу, особливо в інтернеті. У другій половині дня варто відпочити в компанії друзів, другої половинки.
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