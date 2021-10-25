Гороскоп на 25 жовтня: Терезам буде потрібна підтримка, а у Риб ідеальний час для шопінгу

Астрологічний прогноз на цей понеділок

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Експерти радять не звертати уваги на чутки, плітки і непідтверджені факти. Також в цей понеділок не можна проявляти байдужості до оточуючих. Не відмовляйте їм в допомозі чи підтримці.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні нічні світила допоможуть Тельцям розкрити в собі нові можливості і таланти. Це день великої удачі і яскравих емоцій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Експерти радять вирішувати нагальні проблеми без зайвої агресії і образ. Потрібно шукати компроміси, щоб не ускладнювати собі життя. Це стосується всіх сфер життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні роботі варто присвятити більше часу. Астрологи не радять тішити себе ілюзіями, а реально дивитися на речі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У цей день сфокусуйтеся на собі і своїх проблемах. Не варто нікого критикувати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Експерти не рекомендують концентруватися на неприємних моментах, інакше можна втратити впевненості в собі і підтримку близьких.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Експерти радять позбутися від минулих образ, безглуздих думок. Якщо буде потрібна підтримка, зверніться тільки до найнадійніших людей з вашого оточення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Постарайтеся в цей понеділок ні з ким не посваритися, інакше це дуже негативно позначиться на біополі. Присвятіть день домашнім справам, прибиранню.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні є сенс звернутися до духовних практик. Медитація допоможе прийняти правильне рішення проблеми, яка турбувала останнім часом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для фінансових операцій, дорогих покупок. Слідкуйте за своїми словами, інакше є ймовірність бовкнути зайве і зіпсувати відносини з хорошим другом.

Водолій (2 0 січня — 19 лютого)

Сьогодні ідеальний день для підбиття підсумків і постановки нових завдань. Гарну службу послужать поради близьких людей.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День добре підходить для шопінгу, особливо в інтернеті. У другій половині дня варто відпочити в компанії друзів, другої половинки.