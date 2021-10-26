Рус

Гороскоп на 26 жовтня: Дівам не варто слухати чужих порад, а Стрільцям пора зайнятися чимось новим

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
Гороскоп на 26 жовтня
Гороскоп на 26 жовтня

Астрологічний прогноз на вівторок, 26 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви зможете завести корисні знайомства, які стануть в пригоді в найближчому майбутньому.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не бійтеся братися за нові проєкти. Також постарайтеся не ігнорувати сімейні проблеми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні постарайтеся розібратися з проблемами, які вас турбують.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки закликають представників знака зайнятися спортом і відмовитися від шкідливих звичок.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Придивіться до знаків, які посилає доля. Можливо серед нових знайомих ховається, той кого ви давно шукаєте і чекаєте.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Постарайтеся розібратися в своїх почуттях і переживаннях і не слухайте чужих порад.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не робіть необдуманих вчинків і намагайтеся прислухатися до інтуїції.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони можуть активно зайнятися пошуком джерела додаткового доходу. Сьогодні Вам пощастить.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У Стрільців відповідний день для того, щоб зайнятися чимось новим і спробувати щось нове.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Постарайтеся не давати обіцянок сьогодні, Вами можуть скористатися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Присвятіть день свого здоров’я. Одягайтеся тепліше перед виходом на вулицю, а якщо ви вже відчуваєте себе неважливо, то обов’язково зверніться до лікаря.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не відмовляйтеся від допомоги, яку вам будуть сьогодні пропонувати. Вона стане Вам у пригоді.

Теги:
#Гороскоп #Гороскоп сьогодні #Щоденний гороскоп #Гороскоп дня
Через рік після "референдуму" великих зрушень в питаннях Зеленського немає
Політика
Річниця "референдуму від Зеленського": як "слуги" втілюють народні сподівання та свої обіцянки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Через рік після "референдуму" великих зрушень в питаннях Зеленського немає
Річниця "референдуму від Зеленського": як "слуги" втілюють народні сподівання та свої обіцянки
Дата публікації
Категорія
Карантин
Штрафувати будуть пасажирів: в Україні переглянули обмеження на поїздки між регіонами
Дата публікації
Категорія
Газ в Україні знову подорожчає
Українцям знову хочуть підняти ціну на газ — які цифри побачимо в платіжках
Дата публікації
Категорія
Які регіони опинилися на межі локдауну та що їх чекає
COVID-ситуація у регіонах погіршується: що заборонять українцям у "червоній" зоні (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
На початку тижня в Україні похолоднішає
Які сюрпризи готує погода в кінці жовтня: прогноз синоптика