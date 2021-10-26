Гороскоп на 26 жовтня: Дівам не варто слухати чужих порад, а Стрільцям пора зайнятися чимось новим
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Астрологічний прогноз на вівторок, 26 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні ви зможете завести корисні знайомства, які стануть в пригоді в найближчому майбутньому.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Не бійтеся братися за нові проєкти. Також постарайтеся не ігнорувати сімейні проблеми.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні постарайтеся розібратися з проблемами, які вас турбують.
Рак (22 червня — 22 липня)
Зірки закликають представників знака зайнятися спортом і відмовитися від шкідливих звичок.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Придивіться до знаків, які посилає доля. Можливо серед нових знайомих ховається, той кого ви давно шукаєте і чекаєте.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Постарайтеся розібратися в своїх почуттях і переживаннях і не слухайте чужих порад.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не робіть необдуманих вчинків і намагайтеся прислухатися до інтуїції.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіони можуть активно зайнятися пошуком джерела додаткового доходу. Сьогодні Вам пощастить.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
У Стрільців відповідний день для того, щоб зайнятися чимось новим і спробувати щось нове.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Постарайтеся не давати обіцянок сьогодні, Вами можуть скористатися.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Присвятіть день свого здоров’я. Одягайтеся тепліше перед виходом на вулицю, а якщо ви вже відчуваєте себе неважливо, то обов’язково зверніться до лікаря.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Не відмовляйтеся від допомоги, яку вам будуть сьогодні пропонувати. Вона стане Вам у пригоді.
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