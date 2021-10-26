Гороскоп на 26 жовтня: Дівам не варто слухати чужих порад, а Стрільцям пора зайнятися чимось новим

Астрологічний прогноз на вівторок, 26 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви зможете завести корисні знайомства, які стануть в пригоді в найближчому майбутньому.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не бійтеся братися за нові проєкти. Також постарайтеся не ігнорувати сімейні проблеми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні постарайтеся розібратися з проблемами, які вас турбують.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки закликають представників знака зайнятися спортом і відмовитися від шкідливих звичок.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Придивіться до знаків, які посилає доля. Можливо серед нових знайомих ховається, той кого ви давно шукаєте і чекаєте.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Постарайтеся розібратися в своїх почуттях і переживаннях і не слухайте чужих порад.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не робіть необдуманих вчинків і намагайтеся прислухатися до інтуїції.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони можуть активно зайнятися пошуком джерела додаткового доходу. Сьогодні Вам пощастить.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У Стрільців відповідний день для того, щоб зайнятися чимось новим і спробувати щось нове.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Постарайтеся не давати обіцянок сьогодні, Вами можуть скористатися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Присвятіть день свого здоров’я. Одягайтеся тепліше перед виходом на вулицю, а якщо ви вже відчуваєте себе неважливо, то обов’язково зверніться до лікаря.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не відмовляйтеся від допомоги, яку вам будуть сьогодні пропонувати. Вона стане Вам у пригоді.