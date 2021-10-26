Укр

Гороскоп на 26 октября: Девам не стоит слушать чужих советов, а Стрельцам пора заняться чем-то новым

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 26 октября
Гороскоп на 26 октября

Астрологический прогноз на вторник, 26 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы сможете обзавестись полезными знакомствами, которые пригодятся в ближайшем будущем.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не бойтесь браться за новые проекты. Также постарайтесь не игнорировать семейные проблемы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня постарайтесь разобраться с проблемами, которые вас тревожат. 

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды призывают представителей знака заняться спортом и отказаться от вредных привычек.

Лев (23 июля — 23 августа)

Присмотритесь к знакам, которые посылает судьба. Возможно среди новых знакомых прячется, тот кого вы давно ищете и ждете. 

Дева (24 августа — 23 сентября)

Постарайтесь разобраться в своих чувствах и переживаниях и не слушайте чужих советов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не совершайте необдуманных поступков и старайтесь прислушиваться к интуиции.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы могут активно заняться поиском источника дополнительного дохода. Сегодня вам повезет.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов подходящий день для того, чтобы заняться чем-то новым и попробовать что-то новое. 

Козерог (22 декабря — 19 января)

Постарайтесь не давать обещаний сегодня, вами могут воспользоваться. 

Водолей (20 января — 19 февраля)

Посвятите день своему здоровью. Одевайтесь теплее перед выходом на улицу, а если вы уже чувствуете себя неважно, то обязательно обратитесь к доктору.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не отказывайтесь от помощи, которую вам будут сегодня предлагать. Она вам пригодится. 

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