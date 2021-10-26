Гороскоп на 26 октября: Девам не стоит слушать чужих советов, а Стрельцам пора заняться чем-то новым
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Астрологический прогноз на вторник, 26 октября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вы сможете обзавестись полезными знакомствами, которые пригодятся в ближайшем будущем.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не бойтесь браться за новые проекты. Также постарайтесь не игнорировать семейные проблемы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня постарайтесь разобраться с проблемами, которые вас тревожат.
Рак (22 июня — 22 июля)
Звезды призывают представителей знака заняться спортом и отказаться от вредных привычек.
Лев (23 июля — 23 августа)
Присмотритесь к знакам, которые посылает судьба. Возможно среди новых знакомых прячется, тот кого вы давно ищете и ждете.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Постарайтесь разобраться в своих чувствах и переживаниях и не слушайте чужих советов.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не совершайте необдуманных поступков и старайтесь прислушиваться к интуиции.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионы могут активно заняться поиском источника дополнительного дохода. Сегодня вам повезет.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
У Стрельцов подходящий день для того, чтобы заняться чем-то новым и попробовать что-то новое.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Постарайтесь не давать обещаний сегодня, вами могут воспользоваться.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Посвятите день своему здоровью. Одевайтесь теплее перед выходом на улицу, а если вы уже чувствуете себя неважно, то обязательно обратитесь к доктору.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Не отказывайтесь от помощи, которую вам будут сегодня предлагать. Она вам пригодится.
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