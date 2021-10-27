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Гороскоп на 27 жовтня: Рибам потрібно відпочити, а Терезам варто зосередитися на роботі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп обіцяє напружений та складний день.
Гороскоп обіцяє напружений та складний день.

Астрологічний прогноз на середу, 27 жовтня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни, готуйтеся вирішувати складні виробничі завдання. Не виключено, що це допоможе вашому просуванню кар’єрними сходами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці мають гарний час для поїздок і занять спортом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні постарайтеся налагодити стосунки зі старими знайомими та далекими родичами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Приділіть час своїй половинці і якщо у вас накопичилися якісь проблеми, краще їх відразу обговорити і не замовчувати

Лев (23 липня — 23 серпня)

Намагайтеся зберігати спокій та не піддаватися на провокації у будь-якій ситуації.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Очікуйте, що до Вас надійде незвичайна пропозиція, від якої не варто одразу відмовлятися. Добре все обдумайте і тільки потім ухвалюйте рішення.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не літайте у хмарах, а зосередьтеся на роботі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не переоцінюйте свої сили та можливості. Робіть усю потрібну роботу поступово і не перенапружуйтесь.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Здійснюйте лише обдумані покупки, і краще не зв’язуйтесь сьогодні з малознайомими людьми, особливо на їхні пропозиції щодо підробітку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Якщо ви потрапили у безвихідь, то прислухайтеся до своєї інтуїції.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не вірте людям на слово і намагайтеся перевіряти ще раз будь-яку отриману інформацію.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вам потрібно відпочити та відновити свої сили. Поодинокий відпочинок – це те, що вам потрібно.

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