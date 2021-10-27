Гороскоп на 27 жовтня: Рибам потрібно відпочити, а Терезам варто зосередитися на роботі
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Астрологічний прогноз на середу, 27 жовтня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овни, готуйтеся вирішувати складні виробничі завдання. Не виключено, що це допоможе вашому просуванню кар’єрними сходами.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельці мають гарний час для поїздок і занять спортом.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні постарайтеся налагодити стосунки зі старими знайомими та далекими родичами.
Рак (22 червня — 22 липня)
Приділіть час своїй половинці і якщо у вас накопичилися якісь проблеми, краще їх відразу обговорити і не замовчувати
Лев (23 липня — 23 серпня)
Намагайтеся зберігати спокій та не піддаватися на провокації у будь-якій ситуації.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Очікуйте, що до Вас надійде незвичайна пропозиція, від якої не варто одразу відмовлятися. Добре все обдумайте і тільки потім ухвалюйте рішення.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не літайте у хмарах, а зосередьтеся на роботі.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Не переоцінюйте свої сили та можливості. Робіть усю потрібну роботу поступово і не перенапружуйтесь.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Здійснюйте лише обдумані покупки, і краще не зв’язуйтесь сьогодні з малознайомими людьми, особливо на їхні пропозиції щодо підробітку.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Якщо ви потрапили у безвихідь, то прислухайтеся до своєї інтуїції.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не вірте людям на слово і намагайтеся перевіряти ще раз будь-яку отриману інформацію.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Вам потрібно відпочити та відновити свої сили. Поодинокий відпочинок – це те, що вам потрібно.
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