Гороскоп на 27 октября: Рыбам нужно отдохнуть, а Весам стоит сосредоточиться на работе
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Астрологический прогноз на среду, 27 октября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овны, готовьтесь решать сложные производственные задачи. Не исключено, что это поможет вашему продвижению по карьерной лестнице.
Телец (21 апреля — 21 мая)
У Тельцов хорошее время для поездок и занятий спортом.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодня постарайтесь наладить отношения со старыми знакомыми и дальними родственниками.
Рак (22 июня — 22 июля)
Уделите время своей половинке и если у вас накопились, какие-то проблемы, лучше их сразу обсудить и не замалчивать
Лев (23 июля — 23 августа)
Старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в любой ситуации.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Ожидайте, что к вам поступит необычное предложение, от которого не стоит сразу отказываться. Хорошо все обдумайте и только потом принимайте решение.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Не витайте в облаках, а сосредоточьтесь на работе.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Не переоценивайте свои силы и возможности. Делайте всю нужную работу постепенно и не перенапрягайтесь.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Совершайте только обдуманные покупки, и лучше не связывайтесь сегодня с малознакомыми людьми, особенно на их предложения о подработке.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Если вы попали в безвыходное положение, то прислушайтесь к своей интуиции.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Не верьте людям на слово и старайтесь перепроверять любую полученную информацию.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Вам нужно отдохнуть и восстановить свои силы. Одиночный отдых — это то, что вам нужно.
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