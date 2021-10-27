Гороскоп на 27 октября: Рыбам нужно отдохнуть, а Весам стоит сосредоточиться на работе

Астрологический прогноз на среду, 27 октября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны, готовьтесь решать сложные производственные задачи. Не исключено, что это поможет вашему продвижению по карьерной лестнице.

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов хорошее время для поездок и занятий спортом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня постарайтесь наладить отношения со старыми знакомыми и дальними родственниками.

Рак (22 июня — 22 июля)

Уделите время своей половинке и если у вас накопились, какие-то проблемы, лучше их сразу обсудить и не замалчивать

Лев (23 июля — 23 августа)

Старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в любой ситуации.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ожидайте, что к вам поступит необычное предложение, от которого не стоит сразу отказываться. Хорошо все обдумайте и только потом принимайте решение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не витайте в облаках, а сосредоточьтесь на работе.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не переоценивайте свои силы и возможности. Делайте всю нужную работу постепенно и не перенапрягайтесь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Совершайте только обдуманные покупки, и лучше не связывайтесь сегодня с малознакомыми людьми, особенно на их предложения о подработке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы попали в безвыходное положение, то прислушайтесь к своей интуиции.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не верьте людям на слово и старайтесь перепроверять любую полученную информацию.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Вам нужно отдохнуть и восстановить свои силы. Одиночный отдых — это то, что вам нужно.