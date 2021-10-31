Любовний гороскоп на тиждень: Близнюкам варто довіритися особистому досвіду, а Левам — бути тактовнішими

Рекомендації астрологів вбережуть від промахів в особистому щасті

Астрологи дали поради, як здобути успіх у протилежної статі чи налагодити існуючі відносини. Намагайтеся дотримуватися порад нічних світил. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще знаходитеся в пошуках другої половинки.

Овен

Самотнім Овнам цього тижня потрібно проявляти активність у спілкуванні з протилежною статтю. Пам’ятайте, що під лежачий камінь вода не тече.

Телець

Експерти рекомендують зупинитися та подумати про життя — чи є людина поруч із вами ідеальним партнером, з яким можна збудувати щасливе майбутнє. Самотнім людям знаку Зодіака буде супроводжувати успіх.

Близнюки

Цього тижня Близнюкам не варто довіряти своїй інтуїції. Спирайтеся тільки на здоровий глузд, а також підтримку та поради близьких людей. Самотнім представникам варто сфокусуватися на роботі та справах.

Рак

Ракам не варто розповсюджувати інформацію про свою ситуацію в особистому житті. Не вихваляйтеся і не плачте в жилетку навіть найнадійнішій людині.

Лев

Щоб не нажити собі ворогів, Левам варто ставитись до оточуючих та другої половинки з тактом. У другій половині тижня представникам цього знаку Зодіака можна влаштувати вечір кохання.

Діва

Діви можуть перевести стосунки з коханою людиною на новий рівень або знайти нове кохання. Підвищити успіх у коханні людям даного знаку допоможе зміна іміджу.

Терези

Везунчики листопада, але самотнім Терезам потрібно боятися недовіри та брехні. Сімейним представникам знаку варто приділити більше часу будинку та затишку у стосунках.

Скорпіон

Гарний час для побудови відносин з протилежною статтю. Нічні світила дають зелене світло новим знайомствам та романтичним побаченням. Самотнім Скорпіонам варто бути розважливішими.

Стрілець

Нічні світила та планети забезпечать Стрільців удачею. На представників цього знаку Зодіака чекають нові можливості, великий успіх у коханні.

Козеріг

Активним Козерогам варто трохи притримати коней. Зараз потрібно бути обережніше в амурних справах, щоб не злякати удачу. Тим Козерогам, які у відносинах, астрологи радять перестати сперечатися з другою половинкою.

Водолій

Людям цього знаку піде на користь зміни обстановки. Ідеальний час для спілкування, відвідування нових місць. Перевести відносини на новий рівень закоханим Водоліям на цьому тижні буде простіше простого.

Риби

Сприятливий тиждень для любовних подвигів. Сходіть на побачення, відновіть старі стосунки, зміцніть духовний зв’язок із коханою людиною — у всьому цьому допоможуть зірки та планети.