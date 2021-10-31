Любовный гороскоп на неделю: Близнецам стоит довериться личному опыту, а Львам - быть тактичнее

Рекомендации астрологов уберегут от промахов в личном счастье

Астрологи дали советы, как заполучить успех у противоположного пола или наладить существующие отношения. Старайтесь следовать советам ночных светил. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще находитесь в поисках второй половинки.

Овен

Одиноким Овнам на этой неделе нужно проявлять активность в общении с противоположным полом. Помните, что под лежачий камень вода не течет.

Телец

Эксперты рекомендуют остановиться и подумать о жизни — является ли человек рядом с вами идеальным партнером, с которым можно построить счастливое будущее. Одиноким людям знака Зодиака будет сопутствовать удача.

Близнецы

На этой неделе Близнецам не стоит доверять своей интуиции. Опирайтесь только на здравый смысл, а также поддержку и советы близких людей. Одиноким представителям стоит сфокусироваться на работе и делах.

Рак

Ракам не стоит распространять информацию о своей ситуации в личной жизни. Не хвастайтесь и не плачьте в жилетку даже самому надежному человеку.

Лев

Чтобы не нажить себе врагов, Львам стоит относиться к окружающим и второй половинке с тактом. Во второй половине недели представителям этого знака Зодиака можно устроить вечер любви.

Дева

Девы могут перевести отношения с любимым человеком на новый уровень или найти новую любовь. Повысить удачу в любви людям данного знака поможет смена имиджа.

Весы

Везунчики ноября, но одиноким Весам нужно бояться недоверия и лжи. Семейным представителям знака стоит уделить больше времени дому и уюту в отношениях.

Скорпион

Хорошее время для постройки отношений с противоположным полом. Ночные светила дают зеленый свет новым знакомствам и романтическим свиданиям. Одиноким Скорпионам стоит быть рассудительнее.

Стрелец

Ночные светила и планеты снабдят Стрельцов удачей. Представителей этого знака Зодиака ждут новые возможности, большой успех в любви.

Козерог

Активным Козерогам стоит немного придержать коней. Сейчас необходимо быть осторожнее в амурных делах, чтобы не спугнуть удачу. Тем Козерогам, которые находятся в отношениях, астрологи советуют перестать спорить со второй половинкой.

Водолей

Людям этого знака пойдет на пользу смена обстановки. Идеальное время для общения общения, посещения новых мест. Перевести отношения на новый уровень влюбленным Водолеям на этой неделе будет проще простого.

Рыбы

Благоприятная неделя для любовных подвигов. Сходите на свидания, возобновите старые отношения, укрепите духовную связь с любимым человеком — во всем этом помогуд звезды и планеты.