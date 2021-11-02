Гороскоп на 2 листопада: Близнюкам — бути обережнішими за кермом, а Стрільцям — не ледарювати

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день навчання. Нічні світила та планети рекомендують запастися позитивним настроєм та чудовою музикою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не варто сьогодні шукати у подіях, зустрічах якогось таємного змісту. Все відбувається випадково для Тельців цього дня.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Відмінний час прибирання та наведення порядку в будинку та на робочому місці. Потрібно бути обережнішими за кермом — не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь правил.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього вівторка з’явиться чудова можливість налагодити ситуацію у фінансовій сфері. План започаткує приємні зміни, так що запасіться ручкою і блокнотом.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні варто перебувати серед людей чуйних та добрих. Не показуйте нікому своєї дратівливості, особливо близьким людям.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Астрологи радять сьогодні уникати конфліктів. Ідеальний час для здобуття нових знань.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Є великий шанс отримати більш високу посаду чи нове місце роботи. Нічні світила та планети допоможуть досягти успіху у нових справах.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Хороший день для занять спортом. Нічні світила перебувають у повній гармонії, тому сьогодні дуже сприятливо братися за щось нове.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Неробство і лінь можуть зробити зі Стрільців 2 листопада аутсайдерів і позбавити удачі. Будьте активними та залученими до робочих справ, проектів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні оточуючим людям знадобиться ваша доброта та ласка. Говоріть тільки приємні речі і не критикуйте тих, хто вам дорогий.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Експерти не рекомендують брати на себе зайві зобов’язання. Бажання виділитися та проявити себе — похвально, але сьогодні важливо відстояти свої права.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не виключено, що зірки та планети допоможуть знайти призначення у житті. Це ідеальний день для духовних практик.