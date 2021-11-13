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Гороскоп на 13 листопада: Козерогам варто бути обережнішими в словах, а Близнюкам — покладатися лише на свій досвід

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 13 листопада 2021 рік
Гороскоп на 13 листопада 2021 рік

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні корисний здоровий егоїзм. Експерти рекомендують приділити увагу власним справам.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День дуже емоційний та нестабільний. Одні представники знаку стануть дуже активними, а інші замкнуться у собі. Але всіх їх об’єднуватиме одне — впертість.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У першій половині дня варто очікувати на деякі зміни планів. Порада зірок цієї суботи — перестаньте слухати чужі поради.

Рак (22 червня — 22 липня)

Експерти відзначають ймовірні сплески ревнощів цього дня. Серед близьких людей можуть непорозуміння, недомовленості. Астрологи радять Ракам відмовитися від критики у бік коханої людини та дати їй більше свободи.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Леви можуть зустріти людину з минулого. Експерти не рекомендують запрошувати привидів минулого у своє нове життя, оскільки це загрожує розчаруваннями.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сприятливий час для духовних практик. Зірки радять скористатися законом тяжіння: все, що ви сьогодні собі надумаєте на майбутнє, те й справдиться.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День деструктивних думок. Щоб не загострювати увагу на своїх проблемах, нічні світила рекомендують бути залученими до того, що ви любите найбільше.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Відмінний варіант на сьогодні —мати чіткий план на наступний тиждень. Не лінуйтеся і розплануйте важливі справи, щоб не загубитися в гущавині подій.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Краще приділити час робочим питанням, ніж любовним. Не варто сьогодні заводити романи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки та планети в дисонансі. Варто бути сьогодні обережнішими у висловлюваннях, щоб не розпочати конфлікт та загострити стосунки з близькими людьми.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Стережіться людей зі стереотипним мисленням. Водолії дуже креативні і спілкування з подібними особистостями нічого корисного не дасть.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Гарний день для фінансової галузі. Приймайте зважені рішення та будьте уважні до дрібниць.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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