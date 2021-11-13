Гороскоп на 13 листопада: Козерогам варто бути обережнішими в словах, а Близнюкам — покладатися лише на свій досвід
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Астрологічний прогноз цієї суботи
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні корисний здоровий егоїзм. Експерти рекомендують приділити увагу власним справам.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День дуже емоційний та нестабільний. Одні представники знаку стануть дуже активними, а інші замкнуться у собі. Але всіх їх об’єднуватиме одне — впертість.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
У першій половині дня варто очікувати на деякі зміни планів. Порада зірок цієї суботи — перестаньте слухати чужі поради.
Рак (22 червня — 22 липня)
Експерти відзначають ймовірні сплески ревнощів цього дня. Серед близьких людей можуть непорозуміння, недомовленості. Астрологи радять Ракам відмовитися від критики у бік коханої людини та дати їй більше свободи.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні Леви можуть зустріти людину з минулого. Експерти не рекомендують запрошувати привидів минулого у своє нове життя, оскільки це загрожує розчаруваннями.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сприятливий час для духовних практик. Зірки радять скористатися законом тяжіння: все, що ви сьогодні собі надумаєте на майбутнє, те й справдиться.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
День деструктивних думок. Щоб не загострювати увагу на своїх проблемах, нічні світила рекомендують бути залученими до того, що ви любите найбільше.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Відмінний варіант на сьогодні —мати чіткий план на наступний тиждень. Не лінуйтеся і розплануйте важливі справи, щоб не загубитися в гущавині подій.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Краще приділити час робочим питанням, ніж любовним. Не варто сьогодні заводити романи.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Зірки та планети в дисонансі. Варто бути сьогодні обережнішими у висловлюваннях, щоб не розпочати конфлікт та загострити стосунки з близькими людьми.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Стережіться людей зі стереотипним мисленням. Водолії дуже креативні і спілкування з подібними особистостями нічого корисного не дасть.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Гарний день для фінансової галузі. Приймайте зважені рішення та будьте уважні до дрібниць.
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