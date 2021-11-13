Гороскоп на 13 ноября: Козерогам стоит быть осторожнее в словах, а Близнецам - полагаться только на свой опыт

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня полезен здоровый эгоизм. Эксперты рекомендуют уделить внимание собственным делам.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День очень эмоционален и нестабилен. Одни представители знака станут очень активными, а другие замкнуться в себе. Но всех их будет объединять одно — упрямство.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В первой половине дня стоит ожидать некоторых изменений планов. Совет звезд в эту субботу — перестаньте слушать чужие советы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эксперты отмечают вероятные всплески ревности в этот день. В кругу близких людей могут недоразумения, недосказанности. Астрологи советуют Ракам отказаться от критики в сторону любимого человека и дать ему больше свободы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львы могут повстречать человека из прошлого. Эксперты не рекомендуют приглашать призраков прошлого в свою новую жизнь, так как это чревато разочарованиями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благоприятное время для занятий духовными практиками. Звезды советуют воспользоваться законом притяжения: все, что вы сегодня себе надумаете на будущее, то и сбудется.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День деструктивных мыслей. Чтобы не заострять внимание на своих проблемах, ночные светила рекомендуют быть вовлеченным в то, что вы любите больше всего.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Отличный вариант на сегодня — иметь четкий план на следующую неделю. Не ленитесь и распланируйте важные дела, чтобы не потеряться в гуще событий.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Лучше уделить время рабочим вопросам, чем любовным. Не стоит сегодня заводить романы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды и планеты в диссонансе. Стоит быть сегодня осторожнее в высказываниях, чтобы не начать конфликт и обострить отношения с близкими людьми.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Остерегайтесь людей со стереотипным мышлением. Водолеи очень креативны и общение с подобными личностями ничего полезного не даст.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день для финансовой сферы. Принимайте взвешенные решения и будьте внимательны к мелочам.