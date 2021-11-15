Гороскоп на 15 листопада: Близнюкам треба відстоювати свої принципи, а Водоліям — уникати травмонебезпечних ситуацій
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Астрологічний прогноз цього понеділка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам варто ретельніше продумувати кожен свій крок. Цілком можливо, хтось захоче вас сьогодні обдурити.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сприятливий день для психологічної роботи над собою, позбавлення внутрішнього негативу.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Цього понеділка потрібно буде відстоювати свої принципи. Експерти не рекомендують Близнюкам давати керувати своїми емоціями.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні потрібно оминати будь-яку плітку, інакше станете провідником неперевірених чуток.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні у вас будуть проявлятися ревнощі. Не варто йти у цього почуття на поводі. У другій половині дня варто спокійно відпочити, відмовившись від відвідування людних місць.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Великий ризик виникнення суперечок, конфліктів. Цього понеділка експерти рекомендують Дівам задуматися про перспективи.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терезам варто побоюватися консерваторів. Зірки та планети радять приділити увагу своїй зовнішності.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Немає необхідності перекладати відповідальність на оточуючих. Будьте самостійними, а до проблем ставтеся філософськи.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні слід звернути увагу на своє здоров’я. Нічні світила хочуть, щоб ви розпочали боротьбу зі шкідливими звичками.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
День стабілізується на обід. Можливо, сьогодні доведеться поступитися своїми принципами задля досягнення цілей.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні можливі травми, тому уважнішими на дорозі потрібно бути як водіям, так і пішоходам. Ризиковані справи краще перенести на більш сприятливий час.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Хороший день для добрих вчинків. Також буде вдалим здобуття нових знань та навичок.
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