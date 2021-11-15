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Гороскоп на 15 листопада: Близнюкам треба відстоювати свої принципи, а Водоліям — уникати травмонебезпечних ситуацій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 15 листопада 2021 року
Гороскоп на 15 листопада 2021 року

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам варто ретельніше продумувати кожен свій крок. Цілком можливо, хтось захоче вас сьогодні обдурити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сприятливий день для психологічної роботи над собою, позбавлення внутрішнього негативу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього понеділка потрібно буде відстоювати свої принципи. Експерти не рекомендують Близнюкам давати керувати своїми емоціями.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні потрібно оминати будь-яку плітку, інакше станете провідником неперевірених чуток.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні у вас будуть проявлятися ревнощі. Не варто йти у цього почуття на поводі. У другій половині дня варто спокійно відпочити, відмовившись від відвідування людних місць.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Великий ризик виникнення суперечок, конфліктів. Цього понеділка експерти рекомендують Дівам задуматися про перспективи.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам варто побоюватися консерваторів. Зірки та планети радять приділити увагу своїй зовнішності.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Немає необхідності перекладати відповідальність на оточуючих. Будьте самостійними, а до проблем ставтеся філософськи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні слід звернути увагу на своє здоров’я. Нічні світила хочуть, щоб ви розпочали боротьбу зі шкідливими звичками.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День стабілізується на обід. Можливо, сьогодні доведеться поступитися своїми принципами задля досягнення цілей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні можливі травми, тому уважнішими на дорозі потрібно бути як водіям, так і пішоходам. Ризиковані справи краще перенести на більш сприятливий час.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Хороший день для добрих вчинків. Також буде вдалим здобуття нових знань та навичок.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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