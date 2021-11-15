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Гороскоп на 15 ноября: Близнецам нужно отстаивать свои принципы, а Водолеям - избегать травмоопасных ситуаций

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 15 ноября 2021 год
Гороскоп на 15 ноября 2021 год

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам стоит тщательнее продумывать каждый свой шаг. Вполне возможно, кто-то захочет сегодня вас обмануть.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный день для психологической работы над собой, избавления от внутреннего негатива.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот понедельник нужно будет отстаивать свои принципы. Эксперты не рекомендуют Близнецам давать управлять своими эмоциями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня нужно обходить стороной любую сплетню, иначе станете проводником непроверенных слухов.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня у вас будет проявляться ревность. Не стоит идти у этого чувства на поводу. Во второй половине дня стоит спокойно отдохнуть, отказавшись от посещения людных мест.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Большой риск возникновения споров, конфликтов. В этот понедельник эксперты рекомендуют Девам призадуматься о перспективах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам стоит опасаться консерваторов. Звезды и планеты советуют уделить внимание своей внешности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Нет необходимости перекладывать ответственность на окружающих. Будьте самостоятельными, а к проблемам относитесь философски.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня нужно обратить внимание на свое здоровье. Ночные светила хотят, чтобы вы начали борьбу с вредными привычками.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День стабилизируется к обеду. Возможно, сегодня придется поступиться своими принципами ради достижения целей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня возможны травмы, поэтому внимательным на дороге нужно быть как водителям, так и пешеходам. Рискованные дела лучше перенести на более благоприятное время.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день для свершений добрых поступков. Также будет удачным получения новых знаний и навыков.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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