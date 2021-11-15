Гороскоп на 15 ноября: Близнецам нужно отстаивать свои принципы, а Водолеям - избегать травмоопасных ситуаций
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Астрологический прогноз на этот понедельник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам стоит тщательнее продумывать каждый свой шаг. Вполне возможно, кто-то захочет сегодня вас обмануть.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Благоприятный день для психологической работы над собой, избавления от внутреннего негатива.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
В этот понедельник нужно будет отстаивать свои принципы. Эксперты не рекомендуют Близнецам давать управлять своими эмоциями.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня нужно обходить стороной любую сплетню, иначе станете проводником непроверенных слухов.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня у вас будет проявляться ревность. Не стоит идти у этого чувства на поводу. Во второй половине дня стоит спокойно отдохнуть, отказавшись от посещения людных мест.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Большой риск возникновения споров, конфликтов. В этот понедельник эксперты рекомендуют Девам призадуматься о перспективах.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам стоит опасаться консерваторов. Звезды и планеты советуют уделить внимание своей внешности.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Нет необходимости перекладывать ответственность на окружающих. Будьте самостоятельными, а к проблемам относитесь философски.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня нужно обратить внимание на свое здоровье. Ночные светила хотят, чтобы вы начали борьбу с вредными привычками.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День стабилизируется к обеду. Возможно, сегодня придется поступиться своими принципами ради достижения целей.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня возможны травмы, поэтому внимательным на дороге нужно быть как водителям, так и пешеходам. Рискованные дела лучше перенести на более благоприятное время.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Хороший день для свершений добрых поступков. Также будет удачным получения новых знаний и навыков.
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