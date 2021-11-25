Гороскоп на 25 листопада: Стрільцям можна змінити імідж, а Тельцям — порелаксувати

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Невдалий час для підписання паперів, великих покупок. Краще зосередитись на справах, які вимагають невідкладного рішення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей четвер підходить для релаксації. Можна послухати приємну музику або подивитися фільм, що надихає.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять приділити увагу прибиранню. Також не варто пускати справи на самоплив.

Рак (22 червня — 22 липня)

Гарний час для романтичних пригод. Сімейним Ракам зірки радять робити частіше компліменти своїм коханим.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки не рекомендують сьогодні бути надто самовпевненим. При ухваленні рішень варто обмірковувати всі "за" та "проти".

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні нічні світила вітають монотонну роботу. День обіцяє бути спокійним.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам цього дня може зашкодити надмірна емоційність. Необхідно тримати прояви своїх емоцій при собі, інакше є можливість погіршити стосунки з оточуючими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гарний день для фізичних вправ, прогулянок на свіжому повітрі. Спорт допоможе уникнути нервових зривів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила та планети радять вжити активних дій у любовній сфері. Також сприятливий час для зовнішніх перетворень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам цього четверга потрібно бути на позитиві. Деструктивні думки можуть призвести до нервового зриву.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні варто прислухатися до власної інтуїції та стежити за знаками вищих сил. Презенти від близьких варто використовувати в якості талісманів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Уникайте самовдоволених особистостей. Астрологи радять думати двічі, перш ніж щось комусь говорити. В іншому випадку не уникнути конфліктів.