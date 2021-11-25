Гороскоп на 25 листопада: Стрільцям можна змінити імідж, а Тельцям — порелаксувати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 42
Астрологічний прогноз цього четверга
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Невдалий час для підписання паперів, великих покупок. Краще зосередитись на справах, які вимагають невідкладного рішення.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Цей четвер підходить для релаксації. Можна послухати приємну музику або подивитися фільм, що надихає.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Астрологи радять приділити увагу прибиранню. Також не варто пускати справи на самоплив.
Рак (22 червня — 22 липня)
Гарний час для романтичних пригод. Сімейним Ракам зірки радять робити частіше компліменти своїм коханим.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Зірки не рекомендують сьогодні бути надто самовпевненим. При ухваленні рішень варто обмірковувати всі "за" та "проти".
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Сьогодні нічні світила вітають монотонну роботу. День обіцяє бути спокійним.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терезам цього дня може зашкодити надмірна емоційність. Необхідно тримати прояви своїх емоцій при собі, інакше є можливість погіршити стосунки з оточуючими.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Гарний день для фізичних вправ, прогулянок на свіжому повітрі. Спорт допоможе уникнути нервових зривів.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Нічні світила та планети радять вжити активних дій у любовній сфері. Також сприятливий час для зовнішніх перетворень.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам цього четверга потрібно бути на позитиві. Деструктивні думки можуть призвести до нервового зриву.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні варто прислухатися до власної інтуїції та стежити за знаками вищих сил. Презенти від близьких варто використовувати в якості талісманів.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Уникайте самовдоволених особистостей. Астрологи радять думати двічі, перш ніж щось комусь говорити. В іншому випадку не уникнути конфліктів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-