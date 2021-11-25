Гороскоп на 25 ноября: Стрельцам можно сменить имидж, а Тельцам - порелаксировать

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Неудачное время для подписаний бумаг, крупных покупок. Лучше сосредоточиться на делах, которые требуют безотлагательного решения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот четверг подходит для релаксации. Можно послушать приятную музыку или посмотреть вдохновляющий фильм.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астрологи советуют уделить внимание уборке. Также не стоит пускать дела на самотек.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хорошее время для романтических приключений. Семейным Ракам звезды рекомендуют делать почаще комплименты своим любимым.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды не рекомендуют сегодня быть слишком самоуверенным. При принятии решений стоит обдумывать все "за" и "против".

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня ночные светила приветствуют монотонную работу. День обещает быть размеренным.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам в этот день может повредить чрезмерная эмоциональность. Необходимо держать проявления своих эмоций при себе, иначе есть вероятность ухудшить отношения с окружающими.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хороший день для физических упражнений, прогулок на свежем воздухе. Спорт поможет избежать нервных срывов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ночные светила и планеты советуют предпринять активные действия в любовной сфере. Также благоприятное время для внешних преображений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в этот четверг нужно быть на позитиве. Деструктивные мысли могут привести к нервному срыву.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня стоит прислушиваться к собственной интуиции и следить за знаками высших сил. Презенты от близких стоит использовать в качестве талисманов.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Избегайте самодовольных личностей. Астрологи советуют думать дважды, прежде чем что-то кому-то говорить. В противном случае не избежать конфликтов.