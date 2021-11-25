Гороскоп на 25 ноября: Стрельцам можно сменить имидж, а Тельцам - порелаксировать
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Астрологический прогноз на этот четверг
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Неудачное время для подписаний бумаг, крупных покупок. Лучше сосредоточиться на делах, которые требуют безотлагательного решения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Этот четверг подходит для релаксации. Можно послушать приятную музыку или посмотреть вдохновляющий фильм.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Астрологи советуют уделить внимание уборке. Также не стоит пускать дела на самотек.
Рак (22 июня — 22 июля)
Хорошее время для романтических приключений. Семейным Ракам звезды рекомендуют делать почаще комплименты своим любимым.
Лев (23 июля — 23 августа)
Звезды не рекомендуют сегодня быть слишком самоуверенным. При принятии решений стоит обдумывать все "за" и "против".
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня ночные светила приветствуют монотонную работу. День обещает быть размеренным.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам в этот день может повредить чрезмерная эмоциональность. Необходимо держать проявления своих эмоций при себе, иначе есть вероятность ухудшить отношения с окружающими.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хороший день для физических упражнений, прогулок на свежем воздухе. Спорт поможет избежать нервных срывов.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Ночные светила и планеты советуют предпринять активные действия в любовной сфере. Также благоприятное время для внешних преображений.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам в этот четверг нужно быть на позитиве. Деструктивные мысли могут привести к нервному срыву.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня стоит прислушиваться к собственной интуиции и следить за знаками высших сил. Презенты от близких стоит использовать в качестве талисманов.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Избегайте самодовольных личностей. Астрологи советуют думать дважды, прежде чем что-то кому-то говорить. В противном случае не избежать конфликтов.
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