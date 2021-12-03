Гороскоп на 3 грудня: Козерогам краще побути на самоті, а Терезам зайнятися своїми фінансами

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ваше чуття сьогодні буде на висоті – ви зможете розпізнати шахраїв та уникнути обману.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У вашій голові сьогодні буде величезна кількість геніальних ідей, які зможуть мотивувати не лише вас, а й усіх, хто вас оточує. Користуйтеся цим, щоб отримати підтримку в одному з проєктів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не переживайте через чиїсь причіпки та уїдливі зауваження. Не звертайте на це жодної уваги і постарайтеся сьогодні більше відпочивати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Представникам знаку треба замислитися про зміну діяльності, хоч би на пару днів, адже їм загрожує вигоряння. Зміна діяльності стане чудовим перезавантаженням.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вітання у хмарах сьогодні під забороною. Варто взятися за розум і добре попрацювати, щоб не зіпсувати стосунки з начальством. А ось вечір можна присвятити посиденькам із друзями.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся об’єктивно оцінювати свої сили та не хапайтеся за кілька справ одночасно. Увечері – лише відпочинок.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні хороший день, щоб зайняти фінансові питання. Розподіліть свій бюджет на місяць, щоб перед Новим роком не залишитися з порожнім гаманцем.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо ви відчуєте, що вам не вистачає адреналіну, то до союзників для його поповнення беріть лише перевірених друзів. Але від надто екстремальних та небезпечних розваг краще відмовитись.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам буде складно змусити себе взятися за важливі виробничі справи, тому зірки раджу вам взяти вихідний та гарненько відпочити.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Представникам знаку бажано провести цей день на самоті та перезавантажитись. Відпочинок на природі врятує будь-якого негативного впливу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся не робити необдуманих вчинків і частіше радьтеся з близькими людьми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви швидко впораєтеся з будь-якими справами та отримаєте заслужену похвалу від керівництва. Але будьте пильні, шеф спробує завантажити вас додатковою роботою, за яку не гріх буде попросити і збільшення зарплати.