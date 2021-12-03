Гороскоп на 3 декабря: Козерогам лучше побыть в одиночестве, а Весам заняться своими финансами

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ваше чутье сегодня будет на высоте — вы сможете распознать мошенников и избежать обмана.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В вашей голове сегодня будет огромное количество гениальных идей, которые смогут мотивировать не только вас, но и все окружающих. Пользуйтесь этим, чтобы заполучить поддержку в каком-то из своих проектов.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не переживайте из-за чьих-то придирок и язвительных замечаний. Не обращайте на это никакого внимания, и постарайтесь сегодня больше отдыхать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Представителям знака нужно задуматься о смене деятельности, хотя бы на пару дней, ведь им грозит выгорание. Смена деятельности станет отличной перезагрузкой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Витание в облаках сегодня под запретом. Стоит взяться за ум и хорошенько поработать, чтобы не испортить отношения с начальством. А вот вечер можно посвятить посиделкам с друзьями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь объективно оценивать свои силы и не хватайтесь за несколько дел одновременно. Вечером — только отдых.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня хороший день, чтобы занять финансовыми вопросами. Распределите свой бюджет на месяц, чтобы перед Новым годом не остаться с пустым кошельком.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вы почувствуете, что вам не хватает адреналина, то в союзники для его пополнения берите только проверенных друзей. Но от чересчур экстремальных и опасных развлечений лучше отказаться.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня вам будет сложно заставить себя взяться за важные производственные дела, поэтому звезды советую вам взять выходной и хорошенько отдохнуть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Представителям знака желательно провести этот день в одиночестве и перезагрузиться. Отдых на природе спасет от любого негативного воздействия.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Постарайтесь не совершать необдуманных поступков и чаще советуйтесь с близкими людьми.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы быстро справитесь с любыми делами и получите заслуженную похвалу от руководства. Но будьте бдительны, шеф попытается загрузить вас дополнительной работой, за которую не грех будет попросить и прибавке з зарплате.