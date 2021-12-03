Гороскоп на 3 декабря: Козерогам лучше побыть в одиночестве, а Весам заняться своими финансами
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Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Ваше чутье сегодня будет на высоте — вы сможете распознать мошенников и избежать обмана.
Телец (21 апреля — 21 мая)
В вашей голове сегодня будет огромное количество гениальных идей, которые смогут мотивировать не только вас, но и все окружающих. Пользуйтесь этим, чтобы заполучить поддержку в каком-то из своих проектов.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Не переживайте из-за чьих-то придирок и язвительных замечаний. Не обращайте на это никакого внимания, и постарайтесь сегодня больше отдыхать.
Рак (22 июня — 22 июля)
Представителям знака нужно задуматься о смене деятельности, хотя бы на пару дней, ведь им грозит выгорание. Смена деятельности станет отличной перезагрузкой.
Лев (23 июля — 23 августа)
Витание в облаках сегодня под запретом. Стоит взяться за ум и хорошенько поработать, чтобы не испортить отношения с начальством. А вот вечер можно посвятить посиделкам с друзьями.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Старайтесь объективно оценивать свои силы и не хватайтесь за несколько дел одновременно. Вечером — только отдых.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня хороший день, чтобы занять финансовыми вопросами. Распределите свой бюджет на месяц, чтобы перед Новым годом не остаться с пустым кошельком.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Если вы почувствуете, что вам не хватает адреналина, то в союзники для его пополнения берите только проверенных друзей. Но от чересчур экстремальных и опасных развлечений лучше отказаться.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня вам будет сложно заставить себя взяться за важные производственные дела, поэтому звезды советую вам взять выходной и хорошенько отдохнуть.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Представителям знака желательно провести этот день в одиночестве и перезагрузиться. Отдых на природе спасет от любого негативного воздействия.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Постарайтесь не совершать необдуманных поступков и чаще советуйтесь с близкими людьми.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня вы быстро справитесь с любыми делами и получите заслуженную похвалу от руководства. Но будьте бдительны, шеф попытается загрузить вас дополнительной работой, за которую не грех будет попросить и прибавке з зарплате.
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