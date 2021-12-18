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Три найвідчайдушніші трудоголіки за знаком Зодіаку: жертвують здоров’ям

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ці знаки буквально живуть на роботі
Ці знаки буквально живуть на роботі

Перше місце серед трудоголіків — у Козерогів

Кожен зі знаків Зодіаку має своє ставлення до роботи. І далеко не всі вони люблять працювати. Але є такі, які мріють про безперервну роботу і не проти залишатися в офісі до самого ранку. Вони одержують від цього задоволення і прагнуть досягти більшого у своїй професії. З іншого боку, такі люди найменше звертають увагу на своє здоров’я.

Астрологи розповіли про три знаки Зодіаку, яких можна сміливо назвати запеклими трудоголіками, пише Ukr.Media.

Козероги

Як зазначають астрологи, люди цього знаку Зодіаку не можуть розслабитися доти, доки не перероблять усі справи. Через це вони часто страждають від стресу, головного і навіть серцевого болю.

Скорпіони

Скорпіони мають звичку зациклюватися на цілі та не заспокояться, поки не реалізують її. Вони також забувають про свої першорядні потреби, що призводить до проблем із ШКТ. У спробах здобути успіх Скорпіони харчуються чим завгодно.

Діви

Діви витрачають на роботу більше часу, особливо якщо вона пов’язана із сидінням за комп’ютером. Тому не дивно, якщо представники цього знаку Зодіаку найбільше страждають від варикозу та інших проблем із судинами.

Додамо, що зірки та планети наділять у рік Чорного Тигра-2022 людей працелюбних та тих, які не бояться ризикувати. Хто стане фінансовим щасливцем наступного року — читайте у матеріалі "Телеграфа".

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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