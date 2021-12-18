Три самых отчаянных трудоголика по знаку Зодиака: жертвуют здоровьем

Первое место среди трудоголиков - у Козерогов

У каждого из знаков Зодиака – свое отношение к работе. И далеко не все они любят трудиться. Но есть такие, которые мечтают о непрерывной работе и не прочь оставаться в офисе до самого утра. Они получают от этого удовольствие и стремятся достичь большего в своей профессии. С другой стороны, такие люди меньше обращают внимание на свое здоровье.

Астрологи рассказали о трех знаках Зодиака, которых можно смело назвать отчаянными трудоголиками, пишет Ukr.Media.

Козероги

Как отмечают астрологи, люди данного знака Зодиака не могут расслабиться до тех пор, пока не переделают все дела. Из-за этого они часто страдают от стресса, головных и даже сердечных болей.

Скорпионы

Скорпионы имеют привычку зацикливаться на цели и не успокоятся, пока не реализуют ее. Они также забывают о своих первостепенных потребностях, что приводит к проблемам с ЖКТ. В попытках заполучить успех Скорпионы питаются чем попало.

Девы

Девы тратят на работу больше времени, особенно если она связана с сиденьем за компьютером. Поэтому неудивительно, если представители этого знака Зодиака больше остальных страдают от варикоза и других проблем с сосудами.

Добавим, что звезды и планеты наделят в год Черного Тигра-2022 людей трудолюбивых и тех, которые не бояться рисковать. Кто станет финансовым везунчиком в следующем году — читайте в материале "Телеграфа".