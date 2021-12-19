Гороскоп на 19 грудня: Риб чекає вдалий шопінг, а Козерогам доведеться попрацювати

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 19 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні усю свою увагу треба приділити своєму партнерові. Зірки радять розібратися у всіх особистих проблемах, і, що дуже важливо, робити це потрібно самостійно, не слухаючи нічиї поради.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні у багатьох представників знака з’явиться потяг до змін. Але не приймайте рішень без узгодження з близькими людьми та обов’язково користуйтеся підказками інтуїції.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Подбайте про своє здоров’я сьогодні: займіться спортом та обов’язково прогуляйтеся на свіжому повітрі. Це допоможе вам налаштуватися на новий робочий тиждень.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки, на вас чекають приємні зміни на особистому фронті. Взаємини з близькими людьми покращаться, і сімейні конфлікти залишаться у минулому.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки обіцяють вам дуже гарний та продуктивний день. Сьогодні займайте лише тим, що ви самі хочете. І навіть не звертайте уваги на незадоволені погляди своїх близьких. Сьогодні є ваш день.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Щоб уникнути поганого настрою, обов’язково виспіться сьогодні. Навіть якщо ви прокинулися дуже рано, виділіть годинку вдень і подрімайте.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Бажання повеселитися не даватиме вам спокою весь день. Не відмовляйте собі у своїх бажаннях, лише не забувайте про своє здоров’я. Зірки радять вам берегти себе та тепло одягатися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День вдалий для відвідування культурних заходів. Якщо у вашому місті діє якась виставка або йде якась цікава вистава, обов’язково сходіть.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні на вас чекає яскравий і незвичайний день. Хтось потішиться новими романтичними стосунками, а комусь вдасться відновити перерваний любовний зв’язок.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам, сьогодні вам доведеться забути про відпочинок та розваги — небесні світила передбачили напружений і насичений день. Засукайте рукави, доведеться добре попрацювати.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Настав час активно готуватися до зустрічі Нового року. Зірки радять присвятити цей день спокійним домашнім справам. Організуйте невелике прибирання або переберіть старі речі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ця доба ідеальна для походу по магазинах. Сьогоднішній шопінг обіцяє бути вдалим та цікавим. Тому якщо ви ще не придбали собі вбрання на Новий рік, можна спокійно вирушати за новою сукнею або костюмом.