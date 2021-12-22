Три знаки Зодіаку зможуть казково розбагатіти у 2022 році, але є одна умова

Невдало сказане слово іноді може зіпсувати стосунки з оточуючими

Фінансовий успіх залежить не тільки від того, що ви робите та де працюєте, але й від знаку Зодіаку, під яким ви народилися. Так, деяким представникам зодіакального кола зірки пророкують успіх у пов’язаних із грошима справах за мінімальних зусиль у 2022 році. Іншим же слід знати деякі правила, які допоможуть стати багатшими. Наприклад, тримати язик за зубами.

Про те, кому не слід говорити зайвого в 2022 році, пише "1001 гороскоп".

Овен

Овнам протягом усього 2022 року варто пам’ятати, що слово – не горобець, і одна невдала фраза може зіпсувати все життя. Необдумане висловлювання здатне вплинути на репутацію, а також поставити під питання успіх у справах. У 2022 році Овнам краще уникати критичних висловлювань на чиюсь адресу та колективних обговорень важливих питань.

Скорпіон

Головний ворог для Скорпіона у 2022 році – це їх язик. У рік Чорного Водяного Тигра Скорпіони відрізнятимуться імпульсивністю та емоційністю, що може зіпсувати їхні стосунки з оточуючими. Різкість та безапеляційність представників цього знаку Зодіаку зіграє проти них. Якщо ж Скорпіони вчасно закриватимуть рота, то успіх буде на їхньому боці. Як і Овнам, Скорпіонам варто уникати критичних висловлювань та з’ясування стосунків

Козеріг

Для того, щоб 2022 рік став успішним для кар’єри Козерогів, представникам цього знака потрібно повністю відключити емоції, а коли вони все ж таки проявляються – спрямовувати їх у потрібне русло. Щоб 2022 став успішним у сфері фінансів, Козерогам варто уникати колективного обговорення важливих проектів і відмовитися від складних переговорів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку найчастіше розкидаються хибними обіцянками.