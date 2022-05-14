Топ-3 знаки Зодіаку, які брешуть найчастіше

Ці знаки Зодіаку схильні до як до маленької брехні, так і до великого обману

Іноді маленький обман може піти на благо, проте захоплюватися цим не варто. На жаль, але так не скажеш про ці знаки Зодіаку. Астрологи виділили трьох представників зодіакального кола, які трапляються на брехні найчастіше.

Про це пише dailyhoro.ru.

Близнюки

Представники цього знака Зодіаку мають здатність "грати" емоціями інших людей, щоб досягти своїх цілей. Вони спокійно і без докорів сумління підуть на обман, якщо це буде їм вигідно. Проте є виняток: від рідних цей знак правду не приховує.

Читайте також: Категорія Гороскоп Названі найнудніші знаки Зодіаку: топ-5 Ці зодіакальні знаки рідко виходять за межі дозволеного і не порушують правила

Терези

Терези — це дуже підступний знак, який готовий піти на все, щоб досягти поставленої цілі. Вони не те щоб просто трохи прибрешуть про свої переваги, а навіть можуть оббрехати свого конкурента. Тому при спілкуванні із цим знаком слід бути обережнішим і не втрачати пильності.

Водолії

Представникам цього знака також властиве лукавство. Саме серед Водоліїв найбільше зрадників та зрадників. Спілкуючись з ними, будьте дуже уважними, і при можливості бажано отриману від них інформацію перевіряти.

Раніше астрологи розповіли, чоловіків яких знаків Зодіаку одружити з собою не складе особливих труднощів.