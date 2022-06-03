Гороскоп на 3 червня: Ракам не можна впадати в негатив, а Стрільців одоліють капризи
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День підходить для реалізації нових ідей та зустрічей зі старими друзями
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на п’ятницю, 3 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цю п'ятницю.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Варто частіше робити ставку на інтуїцію. Сьогодні треба більше відпочивати.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Зверніть увагу на людей, які намагаються вам чимось допомогти. Ті, хто віддаляється — не є друзями. Додамо, що Тельцям у першому літньому місяці неймовірно пощастить.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Гарний день для планування. Вечір підходить для романтичних пригод.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не варто сьогодні впадати у негатив. Намагайтеся думати позитивно: так ситуація опиниться під контролем.
Лев (23 липня — 23 серпня)
День підходить для цінних та дорогих придбань. Присвятіть вечір спілкуванню та відпочинку.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Ідеальний день, щоб знайти більш перспективне місце роботи. Також сьогодні можна відвідати салон краси. Додамо, що Дівам у червні дуже пощастить із новою роботою.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сприятливий день для зустрічей із друзями або зі старими знайомими. Цього дня можна призначати побачення, знайомитись із новими людьми.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Настав час переосмислити свої життєві пріоритети. Можливі проблеми в особистому житті. Будьте уважні до коханих.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні можуть здолати капризи. День не підходить для експериментів. Астрологи радять не загострювати ситуацію.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Ідеальний час для реалізації нових ідей. Астрологи рекомендують відсунути романтику на другий план та сфокусуватися на роботі.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Корисне спілкування з людьми. Не можна замикатися у собі та сидіти у чотирьох стінах. Поділіться емоціями з оточуючими.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Забудьте про таке руйнівне почуття як ревнощі. Дайте близьким більше свободи та займіться, нарешті, домашніми справами.