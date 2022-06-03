Гороскоп на 3 июня: Ракам нельзя впадать в негатив, а Стрельцов одолеют капризы
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День подходит для реализации новых идей и встреч со старыми друзьями
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 3 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Стоит почаще делать ставку на интуицию. Сегодня нужно больше отдыхать.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Обратите внимание на людей, который пытаются вам чем-то помочь. Те, кто отстраняется — не являются друзьями. Добавим, что Тельцам в первом летнем месяце невероятно повезет.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Хороший день для планирования. Вечер подходит для романтических приключений.
Рак (22 июня — 22 июля)
Не стоит сегодня впадать в негатив. Постарайтесь мыслить позитивно: так ситуация окажется под контролем.
Лев (23 июля — 23 августа)
День подходит для ценных и дорогостоящих приобретений. Посвятите вечер общению и отдыху.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Идеальный день, чтобы найти себе более перспективное место работы. Также сегодня можно посетить салон красоты. Добавим, что Девам в июне очень повезет с новой работой.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Благоприятный день для встреч с друзьями или со старыми знакомыми. В этот день можно назначать свидания, знакомиться с новыми людьми.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Пришло время переосмыслить свои жизненные приоритеты. Возможны проблемы в личной жизни. Будьте внимательны к любимым.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня могут одолеть капризы. День не подходит для экспериментов. Астрологи рекомендуют не обострять ситуацию.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Идеальное время для реализации новых идей. Астрологи рекомендуют отодвинуть романтику на второй план и сфокусироваться на работе.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Полезно общения с людьми. Нельзя замыкаться в себе и сидеть в четырех стенах. Поделитесь эмоциями с окружающими.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Забудьте о таком разрушающем чувстве как ревность. Дайте близким больше свободы и займитесь, наконец-то, домашними делами.