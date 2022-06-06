Гороскоп на 6 червня: Козерогів чекають зміни, а Тельцям варто бути обережнішими

День насичений цікавими подіями, зустрічами та знайомствами.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні важливо бути ще акуратнішими на роботі, особливо якщо ваша професія пов’язана з фінансами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Представникам цього знака сьогодні слід бути обережними. Не беріться за ризиковані справи та не навантажуйте себе додатковою роботою. Також варто бути обережнішими і з новими знайомими. Додамо, що Тельцям у першому літньому місяці неймовірно пощастить.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Чудовий день для самовдосконалення. Якщо ви давно мріяли почати вивчати якусь іноземну мову, або ж навчиться шити чи в’язати, сьогодні ідеальний день, щоб почати.

Рак (22 червня — 22 липня)

На представників цього знака чекає дуже насичений на події та динамічний день. Вам вдасться зробити все і навіть більше.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День обіцяє бути дуже цікавим: нові знайомства, цікаві зустрічі та події. Також очікуються грошові надходження.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Обов’язково дослухайтеся сьогодні до вашої інтуїції. Вона підкаже вам, як треба діяти якнайкраще. Додамо, що Дівам у червні дуже пощастить із новою роботою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні важливо якісно робити свою роботу, інакше ви втратите довіру свого начальства. Прагніть робити все, що від вас залежить, щоб не залишити шансів іншим досягти успіху вашим коштом.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня удача буде на вашому боці. Також сьогодні чудовий час для самоосвіти та навчання.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День непростий, протягом якого виникнуть неоднозначні ситуації. Не виключено, що має діяти спонтанно.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні не потрібно нічого пускати на самоплив, інакше вам не вдасться зробити все, що ви хочете. Також зірки обіцяють вам несподівані ситуації, подарунки, зустрічі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не втрачайте сьогодні пильність, інакше ризикуєте стати заручниками несприятливих обставин. Ретельно стежте за всім, що відбувається довкола, і не довіряйте підозрілим незнайомцям.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні не варто спонтанно діяти, адже ваші рішення можуть вплинути на ваші плани в перспективі. Протягом дня постарайтеся визначитися з цілями та завданнями на майбутній період.