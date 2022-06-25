Гороскоп на 25 червня: Левам треба уникати хаосу у справах, а Терезам — імпульсивності

Ідеальний день для усамітнення та відпочинку у спокійній обстановці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять відкласти сьогодні трудомісткі справи. Уникайте необачних вчинків. Додамо, що у липні Овнам буде важко брати під контроль свої емоції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не сприймайте сьогодні все надто буквально. Не шукаєте порятунку у швидкоплинних романтичних пригодах.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам настав час розставити пріоритети. Визначтеся, що для вас зараз на першому місці: робота чи кохання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи рекомендують знизити сьогодні спілкування до мінімуму. Гарний день для відпочинку у спокійній обстановці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День підходить для прибирання, наведення порядку вдома та на робочому місці. Сьогодні хаос точно не ваш "друг".

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Можуть статися дрібні неприємності, здатні вибити із душевної рівноваги. У будь-якому разі намагайтеся зберігати оптимізм.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Намагайтеся виявляти стриманість до навколишніх. Тільки так можна заробити авторитет цього дня.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Несприятливий день для водіїв та пішоходів. Можуть повернутись проблеми з минулого.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сприятливий день, щоб поговорити з кимось на будь-які теми, навіть таємні та інтимні. Не бійтеся засуджуючого погляду співрозмовника — його не буде. Зазначимо, що у липні у Стрільців з’явиться шанс вдало провернути великі покупки.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Тримайте свої секрети під замком. У закоханих Козерогів є ризик забути про обов’язки. До речі, у Козерогів у липні розпочнеться біла смуга в особистому житті.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Везунчики цієї суботи. Нічні світила в хорошому настрої, тому Водоліям сьогодні відкрито весь світ. Їм везтиме щохвилини.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Тільки життєлюбність та оптимізм. Будьте сьогодні також завбачливі.