Гороскоп на 25 июня: Львам нужно избегать хаоса в делах, а Весам - импульсивности

Идеальный день для уединения и отдыха в спокойной обстановке

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи советуют отложить сегодня трудоемкие дела. Избегайте опрометчивых поступков. Добавим, что в июле Овнам будет трудно брать под контроль свои эмоции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не воспринимайте сегодня все чересчур буквально. Не ищете спасение в мимолетных романтических приключениях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам пора расставить приоритеты. Определитесь, что для вас сейчас на первом месте: работа или любовь.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи рекомендуют снизить сегодня общение до минимума. Хороший день для отдыха в спокойной обстановке.

Лев (23 июля — 23 августа)

День подходит для уборки, наведения порядка дома и на рабочем месте. Сегодня хаос точно не ваш "друг".

Дева (24 августа — 23 сентября)

Могут произойти мелкие неприятности, способные выбить из душевного равновесия. В любом случае старайтесь сохранять оптимизм.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Старайтесь проявлять сдержанность по отношению к окружающим. Только так можно заработать авторитет в этот день.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Неблагоприятный день для водителей и пешеходов. Могут вернуться проблемы из прошлого.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Благоприятный день, чтобы поговорить с кем-то на любые темы, даже тайные и интимные. Не бойтесь осуждающего взгляда собеседника — его не будет. Отметим, что в июле у Стрельцов появится шанс удачно провернуть крупные покупки.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Держите свои секреты под замком. У влюбленных Козерогов есть риск забыть про обязанности. Кстати, у Козерогов в июле начнется белая полоса в личной жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Везунчики этой субботу. Ночные светила в хорошем расположении духа, поэтому Водолеям сегодня открыт весь мир. Им будет везти каждую минуту.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Только жизнелюбие и оптимизм. Будьте сегодня также предусмотрительны.