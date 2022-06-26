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Гороскоп на 26 червня: Близнюкам не можна виходити "у світ", а Левам — сидіти склавши руки

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 26 червня 2022 року
Гороскоп на 26 червня 2022 року

Ця неділя ідеально підходить для лінивого відпочинку та спілкування тільки з найближчими та надійними людьми

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День розпочнеться зі сприятливої ноти. Сьогодні можна зменшити оберти і трохи полінуватися. Це ідеальний час для далеких поїздок, зміни обстановки та початку нових справ. Корисно зайнятися хобі. У другій половині дня можна сходити туди, де багато незнайомців.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День підходить для занять спортом, фізичної активності. Сьогодні не варто сприймати все надто буквально. Краще заощаджувати сили для наступного дня. Випадкові події принесуть швидкоплинне натхнення. Додамо, що в липні одинокі представники даного знаку Зодіаку мають всі шанси закохатися.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Активний день. Буде надто багато справ та домашніх проблем, проте гарне самопочуття та оптимістичний настрій порадують. Не найкращий день для світських заходів – з кимось буде конфлікт. Увечері варто повноцінно відпочити, провівши час із близькими людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Час лінуватися. Це сприятливий день для спілкування з близькими, колегами та друзями. Обов’язково проведіть день шумно та весело. Також зірки благоволять новим знайомствам, проте через розбіжності інтересів можуть виникнути непорозуміння.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День принесе як радість, так і роздратування. Не варто чекати від цієї неділі багато, щоб зайвий раз не розчаруватися. Сьогодні не привід сидіти склавши руки. При спілкуванні будьте обережнішими – можна зачепити когось словом.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні можливі дилеми в різних сферах життя. Краще провести день не напружуючись ментально та фізично. При тяжкому виборі спирайтеся на інтуїцію. Спілкуйтесь у цей день трохи менше, щоби не заразили негативом.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день краще провести в комфорті та повному розслабленні. Залишіть старі проблеми та переживання, зайнявшись чимось позитивним. Сприятливий день реалізації старих цілей. Розпорядок цього дня можуть порушити близькі люди. Додамо, що в липні Терезів чекають фінансові поліпшення, професійні успіхи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні постарайтеся залишатися собою, довіряти внутрішньому голосу та не залишати важливих справ на завтра. Цю неділю краще провести якомога далі від людей. Тільки на самоті ви зможете відмінно відпочити і розслабитися.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Домашні справи не дадуть шансу поспілкуватися, навіть із близькими людьми. Якщо ви сьогодні працюєте, не забувайте про субординацію, постарайтеся не підвищувати голос на начальство та колег, навіть якщо у вашому житті зараз повний хаос. Увечері займіться хобі.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Навчіться забувати про все погане. Запам’ятайте, що деструктивні думки позбавляють удачу та здоров’я на довгий час. Зайвий раз підводитися з дивана сьогодні не варто. Найкраще провести цей вихідний у тотальному комфорті з пультом від телевізора.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Багато негараздів вирішаться самі собою. На любовному фронті доведеться все влаштовувати самостійно. Не забороняйте собі сьогодні що-небудь у їжі чи відпочинку – відпочиньте на повну котушку. Взагалі, будьте сьогодні вдома – краще розплануйте наступний тиждень.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ви здатні переманити на свій бік навіть ворогів — подякуйте своїй природній чарівності і дару переконання. Ще сьогодні на вашому боці зірки та планети. Нічні світила рекомендують додати унікальності у всьому, з чим доведеться зіткнутися. Зазначимо, що Риби наприкінці червня отримають "дозу" закидів від своєї другої половинки.

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