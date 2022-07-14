Гороскоп на 14 липня: не найвдаліший день у Дів, а Стрільцям варто бути стриманішим на роботі

Сьогодні кожен знак Зодіаку зможе отримати від життя максимум, який тільки можливо.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 14 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні у вас вдасться вдало впоратися з поставленими перед вами завданнями, якщо у всіх своїх справах ви прислухатиметеся до підказок інтуїції і не діятимете необачно. Протягом дня можна сміливо експериментувати на роботі. Вечір підходить для спілкування із друзями.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Щоб досягти певних позитивних результатів, потрібно докласти чимало зусиль і, ймовірно, відмовитися від чогось. Сьогодні не варто займатись важливими документами, обмежте свою діяльність поточними питаннями. Несподіваний дзвінок або розмова може підняти настрій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні у вас вдасться розв'язати питання, які раніше були відкладені убік. Вдасться знайти вихід із спірної ситуації, що тривала, вирішити конфлікт, що назріває. При цьому слід уникати різних авантюрних заходів і не брати участь у сумнівних угодах. Зазначимо, що Близнюки — один із найбільш балакучих знаків Зодіаку.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні не сидіть без діла і постарайтеся встигнути якнайбільше в першій половині дня. У цей період не бійтеся робити щось нове, експериментувати і рухатися до мети неповторним шляхом. Увечері добре було б вирушити з друзями на якийсь концерт, театр, ресторан.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Не найкращий день для запам’ятовування інформації та роботи з юридичними документами. Далеку подорож також краще теж відкласти на потім. Вечір підходить для розслаблення із приємною людиною. Проте цього дня на особистому фронті можуть виникати розбіжності із партнером. Додамо, що Леви входять до трійки найледачіших знаків Зодіаку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не вдалий день, тому слід ставити собі ніяких грандіозних завдань. Нині не час нічого нікому доводити. Потрібно розібратися зі справами та визначитися, які з них можуть зачекати. Увечері ви із задоволенням займетеся домашніми справами, спортом.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Протягом дня краще спокійніше реагувати на дрібні провокації з боку оточуючих та не вплутуватися у суперечки. Ваші дії можуть спричинити негативний результат, навіть якщо вам здається, що все передбачили. Вечір підходить для активних ігор із дітьми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні потрібно правильно оцінити свої дії та вміння. Мабуть, ви витрачаєте даремно багато енергії. Буде вдалою несподівана подорож чи новини здалеку. Будь-які непорозуміння вас зайве нервувати і можуть зіпсувати настрій. У цей час не слід сумніватися у правильності свого вибору.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

На роботі будьте стриманішими, не варто розповідати всім, що ви про них думаєте, влаштовувати розбирання та доводити свою правоту. Сьогодні дійте докладно і вперто рухайтеся до наміченої мети, попри тривоги, що здаються, і зайве хвилювання. Вечір підходить для приємних домашніх справ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні будьте пильні, дійте гранично обережно і не допускайте хаосу та плутанини у справах. Будь-які незаплановані та необдумані дії змусять зайве метушитися та нервувати. Буде краще, якщо сьогодні ви займетеся власними проблемами та відкладете убік вирішення чужих.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні не слід панікувати через дрібниці, різко реагувати на критику чи зауваження на вашу адресу. День принесе нову інформацію та клопіт, доведеться розбиратися з поточними справами. Однак не варто сьогодні укладати угоди, особливо з нерухомістю та у сфері послуг. Краще відкласти важливі справи другого дня.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні у вас з’явиться шанс вдало змінити своє життя. Перед вами відкриваються нові можливості, вдасться виявити свої таланти та заявити про себе. Особливо сприятлива буде робота у групі чи з напарником. На роботі остерігайтеся нестримних обіцянок. До речі, Риби — найбільш щасливий і щасливий знак липня.