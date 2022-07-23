Гороскоп на 23 липня: у Тельців можливі зради, а Стрільцям можуть запропонувати нову роботу

Сприятлива субота для монотонної роботи та домашніх посиденьок з близькими людьми

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота ідеально підходить для складної та монотонної роботи, фізичних вправ. Сьогодні можуть виникнути несподівані ситуації, які вимагатимуть великих зусиль. Бажання поставити себе на друге місце не зіграє Овнам на користь, але егоїзм у такі дні теж до добра не доведе. А ви знали, що Овни — найзліший знак Зодіаку?

Телець (21 квітня — 21 травня)

Настав час задуматися не про себе, а про навколишніх. Водночас астрологи радять намагатися бути обережнішими у спілкуванні з людьми — можливі зради та брехня. Дуже витратний день у плані енергії, виникне маса ситуацій, які вимагатимуть застосування ваших сил.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Це ідеальний час для допомоги близьким, друзям та колегам. Також у цей день Близнюки відчують необхідність утекти на природу, якомога далі від шуму повсякденного життя. Сьогодні ввечері можуть прийти добрі новини про гроші, ви поповните свій бюджет. Намагайтеся адекватно сприймати критику навколишніх.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього дня Ракам бажано знаходити компроміси з усіма людьми та не нав’язувати нікому свою точку зору. Сьогодні час, проведений на самоті або в компанії друга, може повністю змінити атмосферу, повернути бойовий настрій. Намагайтеся не відповідати негативом на негатив.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви сьогодні відчують, що вони завершують важливий розділ у житті, особливо на особистому фронті. Не піддавайтеся емоціям, все дуже скоро прийде до норми. Нічні світила хочуть, щоб ви сьогодні влаштували свято для своїх близьких. Егоїзм призведе до краху довіри та стосунків.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день може бути добрим для представників Діви. В особистому житті зірки та планети сприятливо розташовані стосовно вас. Можна зайнятися чимось, що сподобається дітям чи другій половинці. Вечір чудово підійде для зміни обстановки, ділових поїздок. Додамо, що цього літа у Дів відбудуться події, які позитивно позначаться на їхній кар’єрі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Це чудовий день для здійснення покупок в інтернеті та для спілкування в соціальних мережах. Сьогодні Терезам варто звернути увагу на своє оточення. Комусь може знадобитися ваша допомога або просто моральна підтримка. Деякі перспективи цього дня можуть здатися привабливими, але не варто поспішати з ухваленням рішень.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні для Скорпіонів добрий день у професійній сфері. Цієї суботи не варто поспішати з прийняттям рішень: насамперед потрібно зважити всі "плюси" та "мінуси". Намагайтеся приділити більше уваги коханій людині в другій половині дня. Астрологи не радять змінювати плани в останню мить.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні, можливо, до вас прийде пропозиція щодо нової роботи з більш вигідними умовами. Варто брати всю відповідальність на себе і не сподіватися на випадок. Все, що ви робитимете сьогодні, доведіть до кінця, це буде результатом ваших зусиль. Зміцнення стосунків із близькими має бути у пріоритеті. Відомо, що Стрілець — один із найневгамовніших знаків Зодіаку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Бажання змін може дати несподіваний результат і призвести до надмірного марнотратства. Якщо ви плануєте похід магазинами, уникайте великих витрат, збережіть гроші. За зухвалість та неналежну поведінку можна сильно поплатитися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні Водоліїв не матимуть серйозних проблем. Нічні світила у гармонії. Цієї суботи можна розпочинати нові справи, вирушати в далеку дорогу. У другій половині дня потрібно буде приділити більше уваги сім’ї. Увечері запросіть свого партнера на романтичну вечерю.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Корисною для Риб буде перестановка меблів в оселі, вологе прибирання. Можливо, доведеться допомогти другу. Загалом справи будуть просуватися, хоч і не надто швидко. Друга половина дня — слушний час, щоб подумати про все, що відбувається у вашому житті, і зробити висновки.