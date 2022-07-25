Гороскоп на 25 липня: Левів чекають непередбачені витрати, а Водолії пошкодують про давню помилку

Цей понеділок сприятливий для планування заходів та вкладень коштів у цінні папери

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 25 липня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей понеділок обіцяє бути дуже емоційним. Це ідеальний час будувати плани на майбутній відпочинок. Сьогодні Овнам пощастить як у справах, так і у коханні. Самотні представники знаку Зодіаку готуйтеся — увечері у вас може бути приємна зустріч. Нічні світила підвищать вашу чарівність. Додамо, що наприкінці липня життя Овнів може змінитись кардинально.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Остерігайтеся імпульсивності і будьте напоготові. Не виключені цього дня хороші новини про гроші, але заздалегідь не варто радіти, дочекайтеся конкретних результатів. Цей день принесе успіх активним людям вашого знаку. Увечері намагайтеся ретельніше підбирати слова, особливо якщо ви конфліктуєте з коханою людиною.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Намагайтеся йти вперед і не спотикатися через свою невпевненість. Не відповідайте сьогодні негативом на негатив, щоб не набути зайвих неприємностей та ворогів. Щоб не залишитись у програші, постарайтеся не розповідати нікому про свої плани на день. Астрологи радять не боятися виходити із зони комфорту.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні зазнають дискомфорту, який, схоже, не має точної причини. Цілком можливо, що це може бути почуття ревнощів або заздрощів. Кілька годин самотності допоможуть повернути вас у нормальний стан. Сьогодні вам знадобиться частка сміливості і віри в себе.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Леви можуть залізти у свою скарбничку. Можуть бути непередбачені витрати — виникне ситуація, в яку ви багато разів потрапляли, проте цього разу проблеми будуть вирішені миттєво. Цього дня потрібно приділити час дорогим людям. Можливо, комусь із близьких друзів буде потрібна допомога.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила підвищать вашу харизму та чарівність. Головне джерело позитиву – спілкування. Астрологи радять приділити більше уваги повідомленням, отриманим від близьких людей — вони можуть приховувати цінну інформацію. На роботі серйозних проблем не очікується, можна розслабитись. Додамо, що цього літа у Дів відбудуться події, які позитивно позначаться на їхній кар’єрі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Запам’ятайте, що той, хто відчуває негативні емоції, не може оцінити справжній стан радості. Зірки та планети в дисгармонії, тому сьогодні особливо намагайтеся не хандрити. Не форсуйте події і не докоряйте себе на рівному місці. Це ідеальний час для нового роману, знайомств.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День ідеально підходить для планування заходів, відвідувань людних місць. Сьогодні Скорпіони мають слідувати інтуїції у будь-яких ситуаціях, які відбуватимуться з вами. Упродовж дня можливий несподіваний фінансовий виграш. Сьогодні краще не покладатись на голос серця.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це ідеальний день для обміну валюти, покупок, вкладення коштів у цінні папери. Стрільцям астрологи радять бути мудрими, а це означає, що не потрібно поспішати витрачати усі гроші у магазині. Краще потіште себе невеликим подарунком, це мотивує вас. У любовній сфері на вас чекає успіх. Відомо, що Стрілець — один із найневгамовніших знаків Зодіаку.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козороги мають керуватися лише своїми власними мотиваціями. Так у вас буде більше шансів для досягнення своїх цілей. Сьогодні у вас дуже емоційний день. Контролюйте свої емоції якнайкраще, інакше ви можете порушити щасливі стосунки або міцну дружбу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні багато Водоліїв можуть пошкодувати про давню помилку. Візит чи зустріч із людиною з минулого стане пріоритетом сьогоднішнього дня. Астрологи не рекомендують згадувати про невдалий досвід, а краще концентруватися на приємних моментах. Сьогодні на вас ніхто не тиснутиме — ні люди, ні обставини.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні можна покласти край суперечці, що виникла у минулому або відновити романтичні стосунки. Самотні представники знаку Зодіаку можуть зустріти своє кохання на просторах інтернету. У разі сварок із родичами рятівним колом стане вміння визнавати помилки.