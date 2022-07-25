Гороскоп на 25 июля: Львов ждут непредвиденные расходы, а Водолеи пожалеют о давней ошибке

Этот понедельник благоприятен для планирования мероприятий и вложений средств в ценные бумаги

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 июля в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот понедельник обещает быть очень эмоциональным. Это идеальное время, чтобы строить планы на будущий отдых. Сегодня Овнам повезет как в делах, так и в любви. Одинокие представители знака Зодиака готовьтесь — вечером у вас может быть приятная встреча. Ночные светила повысят ваше обаяние. Добавим, что в конце июля жизнь Овнов может измениться кардинально.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Опасайтесь импульсивности и будьте начеку. Не исключены в этот день хорошие новости о деньгах, но заранее радоваться не стоит, дождитесь конкретных результатов. Этот день принесет удачу активным людям вашего знака. Вечером старайтесь тщательнее подбирать слова, особенно если вы конфликтуете с любимым человеком.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Старайтесь идти вперед и не спотыкаться о собственную неуверенность. Не отвечайте сегодня негативом на негатив, чтобы не обрести лишних неприятностей и врагов. Чтобы не остаться в проигрыше, постарайтесь не рассказывать никому о своих планах на день. Астрологи советуют не бояться выходить из зоны комфорта.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сегодня испытают дискомфорт, похоже, не имеющий точной причины. Вполне возможно, что это может быть чувство ревности или зависти. Несколько часов одиночества помогут вернуть вас в нормальное состояние. Сегодня вам потребуется толика смелости и веры в себя.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львы могут залезть в свою копилку. Могут быть непредвиденные расходы – возникнет ситуация, в которую вы много раз попадали, однако в этот раз проблемы будут решены моментально. В этот день необходимо уделить время дорогим людям. Возможно, кому-то из близких друзей потребуется помощь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила повысят вашу харизму и обаяние. Главный источник позитива — общение. Астрологи советуют большее внимание уделить сообщениям, полученным от близких людей — они могут скрывать ценную информацию. На работе серьезных проблем не ожидается, можно расслабиться. Добавим, что этим летом у Дев произойдут события, которые положительно скажутся на их карьере.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Запомните, что тот, кто испытывает негативных эмоций, не может оценить истинное состояние радости. Звезды и планеты в дисгармонии, поэтому сегодня особенно старайтесь не хандрить. Не форсируйте события и не корите себя на ровном месте. Это идеальное время для нового романа, знакомств.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День идеально подходит для планирования мероприятий, посещений людных мест. Сегодня Скорпионы должны следовать интуиции в любых ситуациях, которые будут происходить с вами. В течение дня возможен неожиданный финансовый выигрыш. Сегодня лучше не полагаться на голос сердца.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это идеальный день для обмена валюты, покупок, вложения средств в ценные бумаги. Стрельцам астрологи советуют быть мудрыми, а это значит, что не нужно торопиться тратить все деньги в магазине. Лучше побалуйте себя небольшим подарком, это мотивирует вас. В любовной сфере вас ожидает удача. Известно, что Стрелец — один из самых неугомонных знаков Зодиака.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Козероги должны руководствоваться только своими собственными мотивациями. Так у вас будет больше шансов для достижения своих целей. Сегодня у вас очень эмоциональный день. Контролируйте свои эмоции как можно лучше, иначе вы можете нарушить счастливые отношения или крепкую дружбу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня многие Водолеи могут пожалеть о давней ошибке. Визит или встреча с человеком из прошлого станет приоритетом сегодняшнего дня. Астрологи не рекомендуют вспоминать о неудачном опыте, а лучше концентрироваться на приятных моментах. Сегодня на вас никто не будет давить — ни люди, ни обстоятельства.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня можно положить конец спору, возникшему в прошлом или восстановить романтические отношения. Одинокие представители знака Зодиака могут встретить свою любовь на просторах интернета. В случае ссор с родственниками спасательным кругом станет умение признавать ошибки.