Люблять онуків навіть більше, ніж своїх дітей: названі найкращі бабусі за знаком Зодіаку

Внуків сміливо можна довіряти бабусям наведених знаків Зодіаку.

Бувають ситуації, коли батькам потрібно кудись відлучитися, а дитину брати із собою не хочеться, і тоді на допомогу приходить "важка артилерія" у вигляді бабусь та дідусів. Однак, варто зазначити, що не всі бабусі та дідусі привітно приймають своїх онуків і погоджуються посидіти з ними, а ось інша частина онуків любить навіть більше, ніж своїх дітей. І таких бабусь серед знаків Зодіаку лише три.

Жінки, народжені під сузір’ями Водолія, Терезів та Раків, є найкращими бабусями на світі, повідомляє belnovosti. Вони з радістю та задоволення пораються з онуками і піклуються про них.

Водолій

Бабусям-Водоліям то й подавай онуків. Її і просити особливо не потрібно посидіти з малюком, вона сама запропонує допомогу. У принципі, представниці цього знака взагалі не бачать у житті сенсу без онуків. Вони готові приділяти дітям всю свою увагу: вирощувати, годувати, доглядати їх, а також навчать їх чогось. Гороскоп на сьогодні для Водолія читайте у нашому матеріалі.

Рак

Сім’я — це головна цінність жінок-Раків, і в більш дорослому віці це проявляється найчіткіше. Ці жінки готові постійно проводити зі своїми онуками, і навіть готові залишити для цього свою роботу. Онуки таких бабусь завжди виростають добрими людьми, адже вона їх навчала саме так. Читайте також, що віщує Раку його гороскоп на сьогодні.

Терези

Жінки-Терези дуже люблять дітей, тому коли у них з’являться онуки — це стане додатковим стимулом жити далі. Представниці цього сузір’я готові допомагати онукам у всьому. Може виникнути відчуття, що бабусі-Терези не будуть давати проходу малюкам, проте це зовсім не так: все буде ідеально і в міру. Про те, яким буде цей день для Терезів, дізнайтесь у гороскопі цього знаку Зодіаку на сьогодні.

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