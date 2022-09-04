Гороскоп на 4 вересня: Ракам треба братися за складні справи, а Водоліям — уникати ризиків та авантюр

Ця неділя підходить для планування справ та спілкування з близькими людьми

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 вересня в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Більшість фінансових і любовних питань цієї неділі вирішаться не на користь Овнів. Сьогодні ідеальний день для творчих людей цього знака Зодіаку, а також для тих, хто працює у сфері торгівлі та нерухомості. Астрологи радять у другій половині дня провести час у компанії друзів. До речі, Овни вважаються найкращими керівниками серед інших знаків Зодіаку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ця неділя, зазначають астрологи, буде для Тельців важкою і напруженою. Багато в чому це позначиться на діловій атмосфері. Сьогодні ключем до успіху стане здатність помічати позитивний бік того, що відбувається, знаходити в серйозному трішки гумору.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні нічні світила подарують Близнюкам приємну новизну у справах, підкажуть варіанти виходу з "глухого кута". Проте астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку цієї неділі братися за нові починання. Найкраще призначити нововведення на наступний тиждень.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам необхідно сьогодні намагатися оптимізувати свою працю. Астрологи радять братися цієї неділі спочатку за найскладніші справи, а потім — за легші, оскільки саме вранці у людей цього знаку Зодіаку найвищий рівень продуктивності. Додамо, що у вересні Раки отримають хороший дохід.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Дуже гармонійний та вдалий день у Левів, відзначають астрологи. Сьогодні бажано слухати свою інтуїцію та дозволяти подіям розвиватися у природному ритмі. У спілкуванні з навколишніми сьогодні ввечері будуть потрібні такі якості, як доброта, гнучкість і співчуття.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цієї неділі Дівам буде корисно розібрати архівні фото та документи. Однак астрологи не рекомендують занадто захоплюватися цим заняттям: ностальгія про "добрі часи" подарує заряд душевного тепла людям цього знаку Зодіаку, але і може стати причиною жалю.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цілюще на настрої Терезів і успіху позначаться короткі поїздки. Цієї неділі життя людей даного знака Зодіаку поверне в нове русло, проте помітити це вдасться не відразу. У другій половині дня у Терезів можуть з’явитися тривожні думки, але за ними не виявиться реальної проблеми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні у зірок і планет енергії пасивні, тому Скорпіонам цієї неділі краще не планувати жодних активних дій і великих подвигів, інакше можна виснажити фізичні та внутрішні сили. Астрологи радять зайнятися кропіткою, монотонною роботою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Порядок в оселі та на робочому місці допоможе сьогодні Стрільцям зберегти правильний настрій. Астрологи рекомендують у першій половині дня стежити за тим, щоб не було безладу та хаосу. Також людям цього знака Зодіаку не потрібно нікому створювати перешкоди, інакше все погане повернеться бумерангом. До речі, з жінок-Стрільців виходять дуже хороші свекрухи.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козорогам слід уникати спілкування із токсичними людьми. Початок дня краще починати з найприємніших і найлегших справ. Сьогодні астрологи радять покластися на поради друзів та родичів. У другій половині дня допомога близьких людей цьому знаку Зодіаку буде дуже доречною.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Цієї неділі Водоліям не слід відхилятися від стандартного розпорядку дня. Астрологи попереджають, що будь-які ризики сьогодні та авантюри можуть призвести до фінансової невдачі. Людям даного знака Зодіаку треба бути обережними та прислухатися до порад близьких людей.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила сьогодні налаштовані несприятливо. Тому Рибам цієї неділі потрібно відкласти вирішення важливих питань на наступний день. Астрологи радять зайнятися людям цього знаку Зодіаку поточними справами. Закликати удачу на свій бік можна за допомогою афірмацій.