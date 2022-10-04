Гороскоп на 4 жовтня: у Скорпіонів щасливі зміни, а Овни стануть недовірливими

Сьогодні астрологи радять не брехати своїм близьким людям

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього вівторка Овни будуть не в кращій ментальній та психоемоційній формі: астрологи відзначають, що у людей цього знака Зодіаку з’явиться невпевненість у собі, недовірливість, емоційна нестабільність. Знизити градус напруги допоможе творчість та медитація.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Астрологи зазначають, що сьогодні везтиме спостережливим Тельцям. Цього вівторка можуть статися події, які містять знаки, котрі доведеться розгадати. Не можна людям цього знаку Зодіаку очорнювати репутацію навколишніх — усміхнеться удача лише чесним Тельцям. До речі, Тельці закохуються лише у багатих.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Будь-які життєві зміни цього вівторка обіцяють благополуччя у справах Близнюків. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку не боятися крокувати назустріч незвіданому, щоб притягнути удачу на свій бік. Сьогодні Близнюкам потрібно намагатися боротися зі своїми страхами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цього вівторка Раки можуть дуже відчутно впливати на інших людей. Астрологи відзначають, що сьогодні люди цього знака Зодіаку можуть досягти великих висот у бізнесі та в роботі. Варто пам’ятати, що удача посміхнеться тим, хто не вимагатиме від колег і близьких людей більше, ніж вони зможуть зробити. А ви знали, що Рак – чуйний знак Зодіаку?

Лев (23 липня — 23 серпня)

Енергія нічних світил сьогодні є творчою. Це означає, що цей вівторок буде приємним, особливо для тих, хто прагне взаємовиручки. Цього дня планети посилять харизму та чарівність людей цього знаку Зодіаку, давши можливість завести нові знайомства.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні багато справ у Дів можуть успішно зрушити з мертвої точки. Людям цього знаку Зодіаку вдасться побачити плоди своєї недавньої праці. Астрологи рекомендують Дівам розділити радість з близькими та друзями. Увечері бажано зробити подарунок коханій людині.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні Терезам не можна відволікатися на дрібні проблеми. Астрологи радять братися за справи, які є реально важливими. У другій половині дня людям цього знаку Зодіаку не варто боятися ризикувати. Успіх у кар’єрі гарантований сміливим Терезам. Також сьогодні варто відмовитись від спілкування з токсичними особистостями.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гороскоп цього вівторка обіцяє Скорпіонам щасливі зміни. Астрологи не радять втрачати хватку — тільки в цьому випадку прийде удача. Нічні світила рекомендують провести вечір за спілкуванням із другою половинкою, щоб повернути гармонію у стосунки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього вівторка Стрільці можуть зіткнутися з супротивниками, особливо варто бути обережними у діловій та фінансовій сферах. Однак, як зазначають астрологи, в амурному плані настає час звільнення від страхів та негараздів. Нічні світила допоможуть людям цього знака Зодіаку вирішити внутрішні суперечності. Додамо, що Стрільці зароблять багато грошей у жовтні.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні нічні світила будуть у сильній дисгармонії. Тому Козорогам потрібно буде цього вівторка проявити незворушність і показати навколишнім силу характеру. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку не перевантажувати себе фізичною та інтелектуальною роботою.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На Водоліїв цього вівторка може напасти ностальгія. Через неї сьогодні можуть відбуватися дрібні помилки у справах, коханні, роботі. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку чекати на приємний візит у соціальних мережах і в реальному житті. Ймовірно, що сьогодні з’явиться старий знайомий.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня Риби можуть спантеличити близьких та друзів своєю непередбачуваністю. Астрологи зазначають, що слова людей цього знаку Зодіаку нерідко розходитимуться з вчинками, а в обіцянках з’явиться обман. Рибам не рекомендується брехати тим, кого вони люблять.