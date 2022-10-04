Гороскоп на 4 октября: у Скорпионов счастливые перемены, а Овны станут мнительными
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Сегодня астрологи советуют не лгать своим близким людям
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот вторник.
Овен (21 марта — 20 апреля)
В этот вторник Овны будут не в лучшей ментальной и психоэмоциональной форме: астрологи отмечают, что у людей этого знака Зодиака появится неуверенность в себе, мнительность, эмоциональная нестабильность. Снизить градус напряжения поможет творчество и медитация.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Астрологи отмечают, что сегодня будет везти наблюдательным Тельцам. В этот вторник могут произойти события, содержащие знаки, которые придется разгадать. Нельзя людям этого знака Зодиака очернять репутацию окружающих — улыбнется удача только честным Тельцам. Кстати, Тельцы влюбляются только в богатых.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Любые жизненные перемены в этот вторник обещают благополучие в делах Близнецов. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака не бояться шагать навстречу неизведанному, чтобы притянуть удачу на свою сторону. Сегодня Близнецам нужно стараться бороться со своими страхами.
Рак (22 июня — 22 июля)
В этот вторник Раки могут оказывать весьма ощутимое влияние на других людей. Астрологи отмечают, что сегодня люди этого знака Зодиака могут добиться больших высот в бизнесе и в работе. Стоит помнить, что фортуна улыбнется тем, кто не будет требовать от коллег и близких людей больше, чем они смогут сделать. А вы знали, что Рак — чуткий знак Зодиака?
Лев (23 июля — 23 августа)
Энергия ночных светил сегодня созидательна. Это значит, что этот вторник будет приятным, особенно для тех Львов, кто стремится к взаимовыручке. В этот день планеты усилят харизму и обаяние людей этого знака Зодиака, дав возможность завести новые знакомства.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня многие дела у Дев могут успешно сдвинуться с мертвой точки. Людям этого знака Зодиака удастся увидеть плоды своего недавнего труда. Астрологи рекомендуют Девам разделить радость с близкими и друзьями. Вечером желательно сделать подарок любимому человеку.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня Весам нельзя отвлекаться на мелкие проблемы. Астрологи советуют браться за дела, которые реально важны. Во второй половине дня людям этого знака Зодиака не стоит бояться рисковать. Успех в карьере гарантирован смелым Весам. Также сегодня стоит отказаться от общения с токсичными личностями.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Гороскоп на этот вторник обещает Скорпионам счастливые перемены. Астрологи не советуют терять хватку — только в этом случае придет удача. Ночные светила рекомендуют провести вечер за общением со второй половинкой, чтобы вернуть гармонию в отношения.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
В этот вторник Стрельцы могут столкнуться с противниками, особенно стоит быть осторожными в деловой и финансовой сферах. Однако, как отмечают астрологи, в амурном плане наступает время освобождения от страхов и неурядиц. Ночные светила помогут людям этого знака Зодиака разрешить внутренние противоречия. Добавим, что Стрельцы заработают много денег в октябре.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня ночные светила будут в сильной дисгармонии. Поэтому Козерогам нужно будет в этот вторник проявить невозмутимость и показать окружающим силу характера. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака не перегружать себя физической и интеллектуальной работой.
Водолей (20 января — 19 февраля)
На Водолеев в этот вторник может напасть ностальгия. Из-за нее сегодня могут совершаться мелкие ошибки в делах, любви, работе. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака ждать приятного визита в социальных сетях и в реальной жизни. Есть вероятность, что сегодня объявится старый знакомый.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В этот день Рыбы могут озадачить близких и друзей своей непредсказуемостью. Астрологи отмечают, что слова людей этого знака Зодиака нередко будут расходиться с поступками, а в обещаниях появится обман. Рыбам не рекомендуется лгать тем, кого они любят.