Гороскоп на 5 жовтня: у Водоліїв — доленосні зустрічі, а у Овнів — вдалий шопінг

Ця середа підходить для спілкування з керівництвом та завершення практичних справ

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні нічні світила можуть спровокувати в Овнів ріст ревнощів. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку намагатися у м’якішій формі висловлювати свої претензії до коханої людини, а також не обмежувати свободу близьких людей. Увечері корисно зайнятися шопінгом, побути на самоті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї середи нічні світила допоможуть Тельцям знайти своє покликання та нові захоплення, якщо люди цього знаку Зодіаку цього гостро потребують. Сьогодні дуже насичений удачею день, коли, як зазначають астрологи, можна загадувати бажання, ставити перед собою нові цілі та завдання.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні настав час побути спостерігачами. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку братися за всі справи, що підпадуть під руку, квапити події. Також не можна цієї середи досягати цілей хитрістю і обманом, оскільки це може позбавити удачі у майбутньому. Додамо, що Близнюкам у жовтні-2022 неймовірно пощастить.

Рак (22 червня — 22 липня)

Астрологи радять Ракам сьогодні обережно підбирати слова, щоби випадково не образити кохану людину. Це дуже важлива порада для тих представників знаку Зодіаку, хто хоче провести день у спокої. Всі ділові зустрічі Ракам цієї середи краще перенести на інший день. А ви знали, що Рак – чуйний знак Зодіаку?

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цієї середи нічні світила зроблять Левів вправними, а також наділять сильною інтуїцією. Сьогодні зірки та планети намагатимуться організувати зустріч людям цього знаку Зодіаку з дуже важливою людиною. Є велика ймовірність, що вона стане найкращим другом чи другою половинкою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього дня нічні світила перебувають у дисгармонії, тож сьогодні Діви можуть стати дуже чутливими до негативу з боку навколишніх. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку намагатися фільтрувати вхідну інформацію, не затримуючи свої думки на негативі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні нічні світила змінюють своє положення, тому Терези можуть очікувати позапланових змін у всіх сферах життя. Астрологи не рекомендують людям цього знаку Зодіаку провокувати навколишніх на негативні емоції, а також не перевтомлюватися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Нічні світила можуть зробити цієї середи Скорпіонів трохи імпульсивними. Астрологи попереджають, що це може негативно вплинути на взаєморозуміння з близькими та друзями. Можливо сьогодні Скорпіонам доведеться зіткнутися з потужною опозицією на роботі. В цьому випадку відступати не можна.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи зазначають, що іноді важливо зачекати, а не вирішувати питання надто прямолінійно. Цієї середи Стрільцям у всіх справах потрібно менше поспішати і бути послідовнішими. На перший план у житті людей цього знаку Зодіаку вийде уміння тверезо оцінювати ситуацію. Додамо, що Стрільці зароблять багато грошей у жовтні.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї середи Козорогам краще зробити своїм пріоритетом практичні справи. Настав ідеальний час для встановлення планів, тісного спілкування з колегами, обговорення важливих питань з керівництвом. Сьогодні астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку подбати про комфорт близьких.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні астрологи радять Водоліям показувати навколишнім своє кохання та повагу. Цієї середи як ніколи потрібно почати цінувати безкорисливу допомогу і брати приклад із добрих людей. На початку дня у людей цього знаку Зодіаку можливі доленосні зустрічі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні нічні світила допоможуть Рибам відшукати свіжий погляд на життя. Є ймовірність, що цієї середи представники знаку Зодіаку побачать ті чи інші події під іншим ракурсом. Астрологи зазначають, що зірки також допоможуть Рибам із натхненням.