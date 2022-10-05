Гороскоп на 5 октября: у Водолеев - судьбоносные встречи, а у Овнов - удачный шопинг

Эта среда подходит для общения с начальством и завершения практических дел

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня ночные светила могут спровоцировать у Овнов рост ревности. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака стараться в более мягкой форме высказывать свои претензии к любимому человеку, а также не ограничивать свободу близких людей. Вечером полезно будет заняться шопингом, побыть в уединении.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту среду ночные светила помогут Тельцам найти свое призвание и новые увлечения, если люди этого знака Зодиака в этом остро нуждаются. Сегодня очень насыщенный удачей день, в который, как отмечают астрологи, можно загадывать желания, ставить перед собой новые цели и задачи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня пришло время побыть наблюдателями. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака браться за все дела, что подвернутся под руку, торопить события. Также нельзя в эту среду добиваться целей хитростью и обманом, так как это может лишить удачи в будущем. Добавим, что Близнецам в октябре-2022 невероятно повезет.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи советуют Ракам сегодня осторожно подбирать слова, чтобы случайно не обидеть любимого человека. Это очень важный совет для тех представителей знака Зодиака, кто хочет провести день в спокойствии. Все деловые встречи Ракам в эту среду лучше перенести на другой день. А вы знали, что Рак — чуткий знак Зодиака?

Лев (23 июля — 23 августа)

В эту среду ночные светила сделают Львов ловкими, а также наделят сильной интуицией. Сегодня звезды и планеты постараются организовать встречу людям этого знака Зодиака с очень важным человеком. Есть большая вероятность, что он станет лучшим другом или второй половинкой.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день ночные светила находятся в дисгармонии, поэтому сегодня Девы могут стать очень восприимчивыми к негативу со стороны окружающих людей. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака стараться фильтровать входящую информацию, не задерживая свои мысли на негативе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня ночные светила меняют свое положение, поэтому Весов могут ожидать внеплановые изменения во всех сферах жизни. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака провоцировать окружающих людей на негативные эмоции, а также не переутомляться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ночные светила могут сделать в эту среду Скорпионов немного импульсивными. Астрологи предупреждают, что это может негативно отразиться на взаимопонимании с близкими и друзьями. Возможно, сегодня Скорпионам придется столкнуться с мощной оппозицией на работе. В этом случае отступать нельзя.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Астрологи отмечают, что иногда важно подождать, а не решать вопросы излишне прямолинейно. В эту среду Стрельцам во всех делах нужно меньше спешить и быть более последовательными. На первый план в жизни людей этого знака Зодиака выйдет умение здраво оценивать ситуацию. Добавим, что Стрельцы заработают много денег в октябре.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В эту среду Козерогам лучше сделать своим приоритетом практические дела. Наступило идеальное время для постановки планов, тесного общения с коллегами, обсуждения важных вопросов с начальством. Сегодня астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака позаботиться о комфорте близких.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня астрологи советуют Водолеям показывать окружающим свою любовь и уважение. В эту среду как никогда нужно начать ценить бескорыстную помощь и брать пример с добрых людей. В начале дня у людей этого знака Зодиака возможны судьбоносные встречи.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня ночные светила помогут Рыбам обрести свежий взгляд на жизнь. Есть вероятность, что в эту среду представители знака Зодиака увидят те или иные события под другим ракурсом. Астрологи отмечают, что звезды также помогут Рыбам с вдохновением.