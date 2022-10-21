Гороскоп на 21 жовтня: Ракам треба відганяти сумніви, а Левам — утриматися від суперечок

Сьогодні не можна нікому розповідати про свої плани. Можна просити поради у близьких людей

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні навколишні люди чекатимуть від Овнів допомоги, хоча б найменшої емоційної підтримки. Астрологи радять людям цього знаку Зодіаку бути для людей тими, хто може сказати, що все буде добре, все зміниться на краще. Цієї п’ятниці потрібно випромінювати тільки оптимізм.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цієї п’ятниці Тельцям не можна розповідати іншим про свої плани на день, про цілі та амбіції. Астрологи попереджають, що якщо не прислухатися до цієї рекомендації, то сьогодні можуть зірватися всі плани. Недарма кажуть, що щастя любить тишу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні в житті Близнюків настав ідеальний час для позбавлення від непотрібного мотлоху. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку очистити свій будинок від старих речей, щоб енергетичні потоки циркулювали вільніше. Відомо, що мотлох лише позбавляє сил. Зазначимо, що у жовтні Близнюки легко вирішать свої проблеми.

Рак (22 червня — 22 липня)

У коханні та у справах Ракам краще виявляти більше наполегливості. Цього дня представникам знака Зодіаку важливо мати впевненість і відганяти від себе сумніви, які дають лише гнилі плоди. Астрологи радять Ракам користуватися порадами близьких людей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левів підведуть ораторські, інтелектуальні, лідерські здібності. Астрологи попереджають, що люди цього знака Зодіаку мають ризики невірно зрозуміти чужу думку, спотворити факти. Також експерти не рекомендують Левам поспішати з висновками. А ви знали, що чоловіки-Леви є однолюбами?

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Дівам варто почати позбавлятися мотлоху. Йдеться як про матеріальний план, так і психологічний — людям цього знака Зодіаку потрібно поступово позбавлятися образ, ревнощів, заздрості. Ця п’ятниця ідеальна для поїздок, відряджень та фізичної активності.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Удача буде слідувати за тими Терезами, які сьогодні виявлять оптимізм і веселощі. Нічні світила хочуть, щоб усі важливі справи люди цього знаку Зодіаку довели до кінця. Астрологи не рекомендують Терезам цієї п’ятниці перевтомлюватися і більше слухати внутрішній голос.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні зірки та планети обіцяють Скорпіонам зміни на краще — когось вони змусять похвилюватися, у когось можуть викликати побоювання. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку довіритись своїй інтуїції і не розкривати власних планів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні нічні світила вкажуть Стрільцям на те, що незабаром їм знадобляться певні навички чи знання, щоб досягти успіху у важливій справі. Астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку докласти трохи більше зусиль у сфері, що цікавить.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам настав час розквитатися з боргами. Астрологи не рекомендують людям цього знака Зодіаку зволікати з цим, інакше оточення втратить до вас будь-яку повагу. Хороший день для боротьби зі шкідливими звичками та отримання нових знань.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ця п’ятниця чудово підходить Водоліям для поїздок, шопінгу, нових знайомств. Астрологи радять людям цього знака Зодіаку не заздрити людям із великими успіхами. Це почуття дуже руйнівне. Сьогодні Водолії будуть дуже сприйнятливими до критики. До речі, Водоліїв у жовтні здолає лінь.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні краще звернути увагу на власні бажання. Астрологи зазначають, що невелика частка егоїзму в цю п’ятницю допоможе розібратися з основними проблемами. У другій половині дня буде можливість проявити себе перед другою половинкою.