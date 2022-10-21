Гороскоп на 21 октября: Ракам нужно отгонять сомнения, а Львам - воздержаться от споров

Сегодня нельзя никому рассказывать о своих планах. Можно просить совета у близких людей

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня окружающие люди будут ждать от Овнов помощи, хоть малейшей эмоциональной поддержки. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака быть для людей теми, кто может сказать, что все будет хорошо, все изменится к лучшему. В эту пятницу нужно излучать только оптимизм.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту пятницу Тельцам нельзя рассказывать другим о своих планах на день, о целях и амбициях. Астрологи предупреждают что если не прислушаться к этой рекомендации то сегодня могут сорваться все планы. Недаром говорят, что счастье любит тишину.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня в жизни Близнецов наступило идеальное время для избавления от ненужного хлама. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака очистить свой дом от старых вещей, чтобы энергетические потоки циркулировали свободнее. Известно, что хлам только лишает сил. Отметим, что в октябре Близнецы легко решат свои проблемы.

Рак (22 июня — 22 июля)

В любви и в делах Ракам лучше проявлять больше настойчивости. В этот день представителям знака Зодиака важно обладать уверенностью и отгонять от себя сомнения, которые дают лишь гнилые плоды. Астрологи советуют Ракам пользоваться советами близких людей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня Львов подведут ораторские, интеллектуальные, лидерские способности. Астрологи предупреждают, что у людей этого знака Зодиака есть риски неверно понять чужое мнение, исказить факты. Также эксперты не рекомендуют Львам спешить с выводами. А вы знали, что мужчины-Львы являются однолюбами?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня Девам стоит начать избавляться от хлама. Речь идет как о материальном плане, так и психологическом — людям этого знака Зодиака нужно постепенно избавляться от обид, ревности, зависти. Эта пятница идеальна для поездок, командировок и физической активности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удача будет следовать за теми Весами, которые сегодня проявят оптимизм и веселье. Ночные светила хотят, чтобы все важные дела люди этого знака Зодиака довели до конца. Астрологи не рекомендуют Весам в эту пятницу переутомляться и больше слушать внутренний голос.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня звезды и планеты сулят Скорпионам перемены к лучшему — кого-то они заставят поволноваться, у кого-то могут вызвать опасения. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака довериться своей интуиции и не раскрывать собственных планов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня ночные светила укажут Стрельцам на то, что в скором времени им потребуется получить определенные навыки или знания, чтобы добиться успеха в важном деле. Астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака приложить чуть больше усилий в интересующей сфере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам пришло время расквитаться с долгами. Астрологи не рекомендуют людям этого знака Зодиака тянуть с этим, иначе окружающие утратят к вам всякое уважение. Хороший день для борьбы с вредными привычками и получения новых знаний.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Эта пятница отлично подходит Водолеям для поездок, шопинга, новых знакомств. Астрологи советуют людям этого знака Зодиака не завидовать людям с большими успехами. Это чувство очень разрушительно. Сегодня Водолеи будут очень восприимчивы к критике. Кстати, Водолеев в октябре одолеет лень.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня лучше обратить внимание на свои собственные желания. Астрологи отмечают, что небольшая доля эгоизма в эту пятницу поможет разобраться с основными проблемами. Во второй половине дня будет возможность проявить себя перед второй половинкой.