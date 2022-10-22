Гороскоп на 22 жовтня: Близнюки припустяться дурної помилки, а на Риб чекають емоційні гойдалки

Несприятливий день для активного спілкування та перекладання обов’язків на інших

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця субота наповнена енергією розвитку та творчості. Сьогодні нічні світила наділять Овнів творчими поривами, які можна перетворити на цілком відчутний дохід: сила думки набуде матеріальної форми, а отже люди цього знаку Зодіаку зможуть добре підзаробити.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям варто придивитися до свого здоров’я. Водночас астрологи радять людям цього знака Зодіаку бути обережнішими на дорогах, це стосується і водіїв, і пішоходів. Увечері буде корисно зустрітися з друзями, присвятити час коханій людині.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ця субота хороша у Близнюків для ділових починань. Сьогодні астрологи радять людям цього знака Зодіаку бути у справах максимально уважними, оскільки з необережності можна зробити дурну помилку, що призведе до фінансових збитків.

Рак (22 червня — 22 липня)

Поведінка навколишніх сьогодні буде незрозумілою для Раків. Астрологи не рекомендують намагатися пояснювати вчинки людей. Цього дня краще фокусуватися на собі та на своїх захопленнях. Другу половину дня варто присвятити чомусь приємному. До речі, Раки розбагатіють у 2023 році.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні субота ідеально підходить Левам для знайомств, нових ділових контактів. На роботі астрологи рекомендують людям цього знака Зодіаку побоюватися прокрастинації та лінощів. Якщо ввечері Левам доведеться подорожувати, їм варто бути гранично обережними. А ви знали, що чоловіки-Леви є однолюбами?

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Це дуже сприятлива субота. Астрологи радять Дівам бути впевненим у тому, що удача піде до них у руки. Людям цього знаку Зодіаку потрібно набратися терпіння, щоб зберегти тепло в будинку та в сімейному колі. Не варто сьогодні лаятись із близькими.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні нічні світила в негативному положенні, тому астрологи рекомендують Терезам не давати нікому порожніх обіцянок, щоб не нашкодити своїй репутації. У коханні людям цього знака Зодіаку варто намагатися діяти по натхненню. У фінансових питаннях краще довіряти логіці.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На любовному фронті у Скорпіонів цієї суботи тиша та гладь, а от у роботі та бізнесі доведеться попрацювати, щоб залишитися на плаву. Астрологи забороняють людям цього знака Зодіаку перекладати відповідальність на навколишніх. Успіх посміхнеться самостійним Скорпіонам. А ви знали, що чоловіки-Скорпіони є найкращими у шлюбі?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цієї суботи Стрільцям не варто дивуватися конфронтаціям, суперечкам та сваркам. Астрологи відзначають, що людям цього знака Зодіаку знаходити спільну мову з навколишніми буде дуже непросто. Тому в цей день краще буде зайнятися роботою та справами по дому.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вплив Козерогів на навколишніх сьогодні буде дуже потужним. Астрологи відзначають, що це можна використовувати у своїх цілях. Також у спілкуванні з безцеремонними та невихованими людьми треба бути обережними. У коханні варто провиявити наполегливість.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи радять Водоліям скрупульозно та ретельно сьогодні виконувати дані обіцянки. Якщо послабити контроль, то на максимальний результат можна не чекати, а от конфліктів і розчарувань — будь ласка. Зайвий раз ризикувати своєю репутацією цієї суботи не варто.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки та планети сьогодні у дисонансі, тому Рибам можна очікувати втрату віри у себе. Людей цього знака Зодіаку очікують емоційні гойдалки: їхній настрій протягом усього дня то підніматиметься, то опускатиметься до самого мінімуму.