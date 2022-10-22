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Гороскоп на 22 октября: Близнецы допустят глупую ошибку, а Рыб ожидают эмоциональные качели

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 22 октября 2022 года
Гороскоп на 22 октября 2022 года

Неблагоприятный день для активного общения и перекладывания обязанностей на других

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта суббота наполнена энергией развития и творчества. Сегодня ночные светила наделят Овнов творческими порывами, которые можно превратить во вполне ощутимый доход: сила мысли обретут материальную форму, а значит люди этого знака Зодиака смогут хорошенько подзаработать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам стоит присмотреться к своему здоровью. В то же время астрологи советуют людям этого знака Зодиака быть осторожнее на дорогах, это касается и водителей, и пешеходов. Вечером будет полезно встретиться с друзьями, посвятить время любимому человеку.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эта суббота хороша у Близнецов для деловых начинаний. Сегодня астрологи советуют людям этого знака Зодиака быть в делах максимально внимательными, так как по неосторожности можно совершить глупую ошибку, которая приведет к финансовым убыткам.

Рак (22 июня — 22 июля)

Поведение окружающих сегодня будет непонятным для Раков. Астрологи не рекомендуют пытаться объяснять поступки людей. В этот день лучше фокусироваться на себе и на своих увлечениях. Вторую половину дня стоит посвятить чему-то приятному. Кстати, Раки разбогатеют в 2023 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня суббота идеально подходит Львам для знакомств, новых деловых контактов. На работе астрологи рекомендуют людям этого знака Зодиака опасаться прокрастинации и лени. Если вечером Львам предстоит путешествие, им стоит быть предельно осторожными. А вы знали, что мужчины-Львы являются однолюбами?

Дева (24 августа — 23 сентября)

Это очень благоприятная суббота. Астрологи советуют Девам быть уверенным в том, что удача пойдет к ним в руки. Людям этого знака Зодиака нужно набраться терпения, чтобы сохранить тепло в доме и в семейном кругу. Не стоит сегодня ругаться с близкими.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня ночные светила в негативном положении, поэтому астрологи рекомендуют Весам не давать никому пустых обещаний, чтобы не навредить своей репутации. В любви людям этого знака Зодиака стоит стараться действовать по наитию. В финансовых вопросах лучше доверять логике.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

На любовном фронте у Скорпионов в эту субботу тишь да гладь, а вот в работе и бизнесе придется потрудиться, чтобы остаться на плаву. Астрологи запрещают людям этого знака Зодиака перекладывать ответственность на окружающих. Удача улыбнется самостоятельным Скорпионам. А вы знали, что мужчины-Скорпионы являются лучшими мужьями?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В эту субботу Стрельцам не стоит удивляться конфронтациям, спорам и ссорам. Астрологи отмечают, что людям этого знака Зодиака находить общий язык с окружающими будет крайне непросто. Поэтому в этот день лучше будет заняться работой и делами по дому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Влияние Козерогов на окружающих сегодня будет очень мощным. Астрологи отмечают, что это можно использовать в своих целях. Также в общении с бесцеремонными и невоспитанными людьми нужно быть осторожными. В любви стоит проявить напористость.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Астрологи советуют Водолеям скрупулезно и тщательно сегодня выполнять данные обещания. Если ослабить контроль, то максимального результата можно не ждать, а вот конфликтов и разочарований — пожалуйста. Лишний раз рисковать своей репутацией в эту субботу не стоит.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды и планеты сегодня в диссонансе, поэтому Рыбам можно ожидать потерю веры в себя. Людей этого знака Зодиака ожидают эмоциональные качели: их настроение в течении всего дня будет то подниматься, то опускаться до самого минимума.

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